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香港民主派初選案47人待見律師　延後至3時半開庭

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-01 14:53:25

香港/港區國安法/民主派初選案
▲香港西九龍裁判法院外有民主派支持者手持自製的海報，要求當局釋放所有「政治犯」，其中包括黃之鋒、黎智英、譚得志等人。（圖／美聯社／達志影像）
香港47名組織或參與2020年7月民主派立法會初選「35+」的人士，昨（28）日遭到港警國安處以《港區國安法》顛覆國家政權罪起訴，扣押且不得保釋，今（1）日原訂上午11時在西九龍裁判法院開庭，但案件總裁判官蘇惠德決定，押後至下午3時30分再開庭。
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綜合港媒報導，今日西九龍法院開庭前，有上百位民主派支持者到場聲援，有人高舉自製的海報要求港府「釋放政治犯」。除了香港市民支持，英國、美國、德國、歐盟等多國外交官員也前往法院排隊入場旁聽。香港司法機構下午1時表示，民主派初選案旁聽席已坐滿，呼籲民眾不要再前往法院。
▲（圖／翻攝自《香港01》）
▲香港西九龍裁判法院外有民主派支持者，手持自製的海報，要求當局釋放所有政治犯。（圖／翻攝自《香港01》）
香港民主派初選案總裁判官蘇惠德表示，已了解到有律師仍未能向被告索取指示，有律師反應他們等待超過2小時，仍未能見到被告人；還有代表律師表示，被告知下午2時前都不能見到被告。案件總裁判官蘇惠德強調，會確保每位律師有充足時間與被告獲取訊息，案件將延後至3時半再開庭。
根據香港媒體報導，47名被告大多是香港立法會議員或區議員，還有前港大法律系副教授、社運人士戴耀廷，港大、中文大講師區諾軒、香港眾志前副主席袁嘉蔚、香港眾志前秘書長黃之鋒、人民力量副主席譚得志、民主動力前召集人趙家賢等。
香港警方指控，47人「意圖濫用立法會議員職權」，其參與的民主派初選旨在顛覆國家政權，試圖當選立法會議員後濫用《基本法》職權對香港政府提出的任何財政預算或公共開支，不論利弊如何均不予通過，迫使港府解散立法會、癱瘓政府運作，並且最終導致行政長官根據《基本法》第52條辭職。
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲西九龍法院外大批民眾穿黑衣到場聲援遭到起訴的民主派人士。（圖／美聯社／達志影像）
▲（圖／美聯社／達志影像）
▲香港警方在西九龍裁判法院外戒備。（圖／美聯社／達志影像）
▲西九龍裁判法院外，有民眾身著黑衣，以反送中期間的「五大訴求，缺一不可」手勢聲援遭到起訴的民主派人士。（圖／美聯社／達志影像）
▲西九龍裁判法院外，有民眾身著黑衣，以反送中期間的「五大訴求，缺一不可」手勢聲援遭到起訴的民主派人士。（圖／美聯社／達志影像）
 
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