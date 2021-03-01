連假最後一天 士林官邸鬱金香展「紅燈」人潮爆滿
記者丁上程／台北報導
2021-03-01 15:03:02｜2021-03-01 15:13:58
228連假最後一天，趁著台北市太陽不大又涼爽的好天氣，民眾紛紛出門踏青。而在士林官邸舉辦的鬱金香展，人潮從今（1）日早上10點起就相當多，擁擠的情況更讓現場頻頻亮起「紅燈」警示。對此北市府工務局方面也呼籲民眾，除了暫緩前去鬱金香展外，可以選擇到其他地點踏青。
適逢連假最後一天，士林官邸鬱金香展上午一開園就湧入大批賞花人潮，除了北部民眾外，很多是從南部搭乘遊覽車北上遊玩的民眾。由於人潮太過密集，景點人潮系統亮起紅燈警示，現場則有工作人員加強舉牌、引導太過聚集的人潮往其他展區或縮短停留時間。工務局方面表示，鬱金香季將會一連持續到7日，若是民眾不急著一定要今天參觀，可以擇日再來賞花。此外工務局人員會隨時在「公園新花漾」臉書粉絲專頁，定時更新現場人流狀況以及觀賞資訊。至於同樣是連假期間熱門的出遊景點台北市立動物園，目前人潮則還在可控制的範圍內。繼昨天最高入園人數達到1.9萬人以後，今天則稍有下降，目前僅1.2萬人，距離動物園可負擔的最大容量3萬人還有一段差距，相關防疫作業不會有任何壓力。台北市政府方面提醒民眾，連假賞花、出遊切勿忘記防疫，勤洗手、戴口罩、保持安全社交距離，前往景點須遵守相關防疫規定。