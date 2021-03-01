綠民調不贊成罷免陳柏惟高於同意　藍質疑放風聲

（中央社記者王承中、溫貴香台北1日電）台灣基進黨籍立委陳柏惟「刪Q案」罷免案，藍綠嚴陣以待。民進黨內部掌握的民調顯示，整體不贊成罷免高於贊成。

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國民黨文傳會副主委鄭照新受訪表示，放風聲不足以判讀，並質疑民進黨怎麼不敢顯示反萊豬公投民調。

台中市立委第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰區），台灣基進黨籍候選人陳柏惟去年以政治素人之姿，對上地方實力雄厚、尋求連任的國民黨籍候選人顏寬恒，以非傳統方式打區域立委選戰，成功擊敗對手，打破地方政治。

民進黨高層今天表示，在罷免黃捷案失敗後，民調顯示台灣民眾對於這一類的「報復性罷免」更加了解，在民調上顯示，相關整體不贊成罷免的高於贊成，台灣民眾逐漸明白這種「報復性罷免」的正當性不足，更有利於陳柏惟等人的辯護。

這名高層認為，對於正在進行的罷免案或公投案，民進黨都會從組織、輿情等方式去了解連署的情形及民意的變化。民進黨內部掌握的民調顯示，從欣賞度來看，欣賞陳柏惟的高於不欣賞；從罷免支持度來看，整體不贊成罷免的高於贊成。

民進黨人士表示，國民黨在罷免黃捷案中用盡全力，包含黨主席江啟臣、名嘴趙少康、台北市議員羅智強等人都全力表態，結果不但同意罷免未達到25%門檻，連反對罷免的票數都還超過同意罷免票數將近一萬票。

這名人士說，報復罷捷的結果是雙重失敗，證明民眾在充分資訊下，完全不認為這種報復性罷免具有正當性。罷免黃捷失敗也連帶造成藍營氣勢重挫，國民黨內甚至陷入路線之爭，連羅智強和趙少康都對國民黨是否要持續推動罷免有不同意見。

民進黨高層指出，整體而言，選區的民眾不論是對於報復性罷免反感，或對陳柏惟表現都呈現肯定的狀態。國民黨如果要持續操作這一類的報復性罷免，除了未獲得民意支持外，更會因小失大，以為在單一選區可以投機性操作，但在全國整體民意來看，更只會加深國民黨「來亂的」的社會形象。（編輯：林淑媛）1100301