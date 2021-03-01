陸官媒嗆禁波蘿不算牌？趙天麟要北京當局「懸崖勒馬」
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-03-01 18:33:48｜2021-03-01 18:38:05
民進黨高雄市黨部主委趙天麟今（1）日號召黨部、企業家、餐廳業者拋磚引玉，共同向「大樹鳳梨伯」林益訂購一萬台斤鳳梨，邀請大家一起吃鳳梨、做愛心，相挺台灣農民，而針對中國官媒《環球時報》社論說「禁波蘿根本不算牌」並意有所指會有下一波，趙天麟則痛批，這樣違反國際貿易常規的做法，只會招致中國變成國際貿易的惡棍，北京當局一定要立刻懸崖勒馬。
高雄市黨部主委趙天麟感謝在地企業永樂國際拍賣公司郭昶廷董事長、穩記港式飲茶陳志文董事長、濟興長青基金會董事長陳銘華、郡都建設集團全力相挺，現場加碼購買總數超過一萬兩千台斤！預計透過市黨部平台合購五千台斤鳳梨，加上市黨部原本向「大樹鳳梨伯」預購五千台斤鳳梨，相當於超過六噸重的鳳梨，預計分送給資深黨員、家扶中心受扶助家庭、民進黨立委及議員服務處，一起做台灣農民最堅強後盾。「大樹鳳梨伯」林益說，自己已經85歲，種了70年的鳳梨，感謝蔡總統和蘇院長，大陸不買我們的鳳梨，就立即號召大家一起購買鳳梨，非常照顧農民，坦言聽到這大陸禁台灣鳳梨的消息自己擔心的都睡不著覺，現在就是希望能夠把鳳梨都賣出去，最起碼不要讓農民賠到錢，這樣大家就都有飯可吃。對於國民黨主席江啟臣說民進黨是執政黨，應該要負起助農外銷的責任，而不是發生了才來做，趙天麟反批國民黨從立法委員到議員，到黨主席到前總統，甚至到未來想選總統的人，每次只要在台灣被中國打壓的時候，都用膝蓋式的思考，跟北京一鼻子出氣，真的讓人感覺到非常的「嚥氣」，現在的水果把它統統放在一個籃子裡是誰造成的？不就是馬英九總統八年的任內，把我們台灣的經濟命脈全往中國投資嗎？而針對中國官媒《環球時報》社論說民進黨政府辜負中國「對台政治善意」，直言「禁波蘿根本不算牌」，並意有所指會有下一波，趙天麟則警告「作用力所帶來的反作用力，其實是很大」，批中國這樣違反國際貿易常規的做法，只是會招致讓中國變成是一個國際貿易的惡棍，只會加速世界理念相近的國家，把供應鏈走出中國宰制的範疇之外，一旦大家走出一個中國無法加入的，或者中國的標準沒有辦法達到的新經濟網絡中，那受害的就是全中國的人民跟市場。至於鳳梨之外會不會還有其他的部分也被當作是政治的工具，趙天麟強調「我們會做防範」，但是要提醒北京當局，這樣子的一個小鼻子、小眼睛的做法，當全世界理念相近國家對貿易惡棍的反制來臨的時候，「中國的人民，中國的市場準備好了嗎？」，所以希望目前已經變成是個麻煩製造者的中華人民共和國，北京當局一定要立刻懸崖勒馬。