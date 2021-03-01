強調禁止台灣鳳梨合理 國台辦：民進黨抹黑大陸
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-01 19:40:48
中國海關總署宣布自2021年3月1日起暫停進口台灣生產的菠蘿（鳳梨），官媒又發表評論稱禁止鳳梨不算是種手段，要讓民進黨頭痛，引發外界關注台灣水果出口相關的議題，台灣政府批評，中國行為是政治打壓。今（1）日國台辦例行記者會上回應稱，民進黨是扭曲解讀、攻擊抹黑（中國）大陸。
中國近日表示台灣鳳梨多次檢出「介殼蟲」，決定今日起禁止台灣產鳳梨輸入，為首次中國以檢疫為由禁止台灣農產品輸入。據中國媒體報導，國台辦發言人朱鳳蓮表示，海關總署的決定是正常的生物安全防範舉措，完全合理必要。海關總署根據法律對進口農產品進行檢驗檢疫，是執行有關法律法規和標準的要求，也是防範植物疫情風險、保障人民權益的需要。朱鳳蓮批評民進黨刻意歪曲，把技術性問題惡意解讀、借機攻擊抹黑大陸，暴露出民進黨「刻意操弄兩岸事務」的一貫做法，認為這代表民進黨沒有意願、能力解決兩岸議題，只能靠污衊迴避自身責任。朱鳳蓮表示，中國政府高度重視農產品安全問題同農業生產、生態安全、食品安全及人民權益，會繼續採取嚴格措施進行管控。朱鳳蓮先前指出，大陸從台灣進口1817.1億美元，佔整體進口額9.8%；台灣的統計的數字則是向大陸出口的金額，佔整體的43.7%。