NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

強調禁止台灣鳳梨合理　國台辦：民進黨抹黑大陸

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-03-01 19:40:48

朱鳳蓮
▲中國國台辦發言人朱鳳蓮今（1）日強調禁止台灣鳳梨輸入符合法規，批評民進黨是在惡意抹黑大陸。（圖／翻攝自微博）
中國海關總署宣布自2021年3月1日起暫停進口台灣生產的菠蘿（鳳梨），官媒又發表評論稱禁止鳳梨不算是種手段，要讓民進黨頭痛，引發外界關注台灣水果出口相關的議題，台灣政府批評，中國行為是政治打壓。今（1）日國台辦例行記者會上回應稱，民進黨是扭曲解讀、攻擊抹黑（中國）大陸。
我是廣告 請繼續往下閱讀
中國近日表示台灣鳳梨多次檢出「介殼蟲」，決定今日起禁止台灣產鳳梨輸入，為首次中國以檢疫為由禁止台灣農產品輸入。
據中國媒體報導，國台辦發言人朱鳳蓮表示，海關總署的決定是正常的生物安全防範舉措，完全合理必要。海關總署根據法律對進口農產品進行檢驗檢疫，是執行有關法律法規和標準的要求，也是防範植物疫情風險、保障人民權益的需要。
朱鳳蓮批評民進黨刻意歪曲，把技術性問題惡意解讀、借機攻擊抹黑大陸，暴露出民進黨「刻意操弄兩岸事務」的一貫做法，認為這代表民進黨沒有意願、能力解決兩岸議題，只能靠污衊迴避自身責任。
朱鳳蓮表示，中國政府高度重視農產品安全問題同農業生產、生態安全、食品安全及人民權益，會繼續採取嚴格措施進行管控。朱鳳蓮先前指出，大陸從台灣進口1817.1億美元，佔整體進口額9.8%；台灣的統計的數字則是向大陸出口的金額，佔整體的43.7%。
關鍵字

NOW民調中心

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
24.09%75.91%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀