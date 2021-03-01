陸元琪痛訴女兒遭霸凌 老師「擅扔球鞋」私訊：有蜘蛛絲
記者羅凌筠/綜合報導
2021-03-01 21:00:00
陸元琪和前夫袁惟仁育有1兒1女，日前她在臉書指控女兒在學校遭到霸凌，退學後老師叫同學把女兒的鞋子扔掉，陸元琪痛心：「到底是為了什麼要這樣對待，我們做錯了什麼？」並呼籲教育部正視校園黑能量，「這些對孩子體罰跟粗語還有言語霸凌的老師們，你們自己檢討吧」。
陸元琪透露女兒自從小學部升上國中部、高中部諸事不順，「既然無緣，我們離開就是了」，沒想到退學後同學拎了女兒的鞋來還，「班導叫班上的同學將我孩子的東西拿去丟了」，陸元琪為女兒不平：「我的還債速度很慢，因為我還要養家養孩子，這雙鞋是用錢買的，我真的不懂，為什麼要丟了？」事後老師傳訊解釋：「媽媽那雙鞋要用漂白水殺菌後再穿喔！因為教室搬動桌椅，那雙鞋常『跑出來流浪』，我只好把它收在教室角落。教室潮濕加上長假，開學時看周圍都有蜘蛛絲。寒假曾請學生問她下學期要不要回來？東西怎麼辦？學生只有回報要轉學；您也只有說要辦手續，再加上班上有一堆過敏體質的孩子，所以請同學丟了。實在不好意思！」陸元琪臉書也湧入假帳號，批評她炒作，陸元琪爆氣回嗆：「這所學校怎麼樣不需要我說嘴，我更不需要用學校的爛事來打知名度，我們已離開，不要逼我把所有的事說出來！再來挑釁我就公布一切的一切！」並點名教育部、新北市教育局、台北市議會，「請問您們還要放縱校園裡的黑能量多久呢？」
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