P聯盟／高國豪致勝三分　攻城獅化身「美又大」扳倒富邦

新竹街口攻城獅職業籃球隊今(1)日正式展開「宅男打籃球」第二日，再度對上聯盟首位臺北富邦勇士，共6,331位獅紫軍進場應援。雖然上半場攻城獅團隊命中率偏低，但易籃後攻城獅吹起反攻號角，高國豪於終場前1分07秒砍進關鍵三分球，終場攻城獅以83:76戰勝臺北富邦勇士，終止近期的五連敗。

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攻城獅上半場命中率低，第三節陳堅恩、高國豪、塔壁、大勝連續得分吹起反攻號角，靠著大勝一記飛扣，攻城獅首度超前比分，末節陳堅恩與高國豪接連命中關鍵三分球。賽後高國豪談到致勝三分球表示：「很感謝隊友信任我，在關鍵時刻把球傳給我，當下沒想太多，就是勇於出手，很高興進球且球隊也順利贏下比賽，非常感謝球迷們對我們不離不棄，我們會繼續努力！」高國豪本場比賽拿下18分7籃板6抄截4助攻，包含終場前致勝三分球。

本場比賽富邦勇士總得分為76分，林冠綸總教練表示：「今天團隊防守是勝負關鍵，我們的塔壁跟大勝都用盡全力在拚，順利將對方雙洋將總得分壓制在30分內，今天的勝利只能高興一個晚上，明天起床後又是全新的挑戰，我們沒有鬆懈的本錢。」本場比賽塔壁攻下17分12籃板3火鍋，塔壁認為跟隊友的磨合越來越好，一直都相信自己的表現會漸入佳境，今天在主場拿下勝利真的非常高興。

本週末由街口支付冠名的宅男打籃球主題日共吸引11,434位球迷進場，商品銷售更是繳出亮眼成績，兩日銷售額突破120萬，最熱銷商品依序為宅男打籃球聯名球衣-高國豪、宅男打籃球聯名撲克牌。由街口支付規劃的中場抽紅包活動引起全場球迷轟動，除了有精彩球賽外也有豐富好禮帶回家。新竹街口攻城獅將於3月13日至3月14日舉辦「獅戀無罪主題日」分別對上桃園領航猿、台新夢想家