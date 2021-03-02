吃鳳梨助農民 公股銀行國營事業買起來
中央社
2021-03-02 09:06:39｜2021-03-02 09:09:30
（中央社記者梁珮綺台北1日電）「吃鳳梨，助農民」，台灣鳳梨今天起暫時不能輸入中國大陸，政府鼓勵民眾多買多吃，公股銀行、國營事業紛紛採購鳳梨表達支持。
台灣鳳梨被中國以有介殼蟲為由，今天起暫時不能輸入中國，總統蔡英文日前親自到高雄市大樹區鳳梨產銷班表達力挺；副總統賴清德、行政院長蘇貞昌也鼓勵民眾多買多吃，政府更喊組農產品國家隊，並投入新台幣10億元擴大行銷。公股銀行、國營事業紛紛加入採購行列，盼拋磚引玉，鼓勵民眾支持台灣農產品。台灣銀行、第一銀行、兆豐銀行分別採購50公噸，合作金庫、華南、彰化銀行分別採購60公噸，台灣企銀採購30公噸。合作金庫發布新聞稿指出，購入的鳳梨會分享給集團客戶與員工，並會捐贈給合庫長期扶持的社福團體；台灣企銀透過新聞稿表示，將分享鳳梨給股東、員工，及長期扶持的銀髮樂齡學堂長者與志工。台電職工福利會計畫採購6萬顆鳳梨，助果農度過難關；中油職工福利委員會則採購5萬顆，以行動展現對果農的支持與感謝。台糖採5路並進，包括將台灣鳳梨用在台糖產製的果乾、鳳梨冰品；在蜜鄰、糖廠賣場、休憩門市等台糖通路設置國產鳳梨專區或專櫃；台糖加油站將以「加油送鳳梨」為號召；睦鄰及公益經費配合政府買鳳梨助弱勢；台糖福利會及育樂會強化買鳳梨的消費力道。台酒則鼓勵5500多名員工認購鳳梨，同時會大量採購，製成鳳梨啤酒、鳳梨水果酒、鳳梨酒、鳳梨果汁等相關產品。（編輯：林興盟）1100301