美債殖利率回落、疫苗及紓困樂觀消息　道瓊勁揚逾600點

美國10年期債息升勢稍緩，市場消化負面消息，加上疫苗樂觀消息、美國眾議院通過1.9兆元的新冠病毒紓困法案，美股3大指數週一(1日)齊彈，漲幅均超過1.5%。

我是廣告 請繼續往下閱讀

美股週一收盤，道瓊指數上漲603.14點，或1.95％，收在31535.51點；那斯達克指數上漲396.48點，或3.01％，以13588.83點作收；標普500指數則是終場上漲90.67點，或2.38%，收在3901.82點，亦創自去年6月以來最大的單日升幅。

除了週期性類股能源和金融上揚，大型科技股亦普遍上漲，亞馬遜收市升1.72%；Facebook和Netflix齊升逾2%；蘋果公司急升5.39%，收報127.79美元。

分析認為，美股樂觀表現，主要是因美國10年期國債殖利率趨於穩定，激勵投資人信心，加上美國食品藥物管理局(FDA)日前批准嬌生的單劑疫苗緊急使用授權，以及美國眾議院已於27日通過1.9兆元的新冠病毒紓困法案，將交由參議院審議，種種因素都使美國復甦前景似乎更為樂觀。