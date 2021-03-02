港民主派47人通宵聆訊！4人不適送醫 保釋押至今早再審
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-02 07:00:12｜2021-03-02 07:01:13
香港47名參與或組織「35+」初選的民主派人士，因被控「串謀顛覆國家政權」罪，昨(1日)在香港西九龍裁判法院開庭，並處理各人的保釋申請。然而，由於聆訊過程長達14小時，有被告人因體力不支而暈倒，還有3名被告之後亦因身體不適送醫，法官決定先行休庭，押至今(2日)早上11點半續審。
綜合香港媒體報導，由於這場「馬拉松」聆訊直至凌晨都未能結束，其中1名被告楊雪盈因不適而暈倒，救護員於凌晨2點左右到場，將楊雪盈送往明愛醫院醫治。香港國安法指定法官、總裁判官蘇惠德表示，由於楊雪盈暈倒，加上戴耀廷因「佔中九子案」，今早須在上訴庭上訴，故決定押後眾被告的保釋申請，至2日上午11點半繼續審理。報導指出，被告律師透露，因為聆訊時間過長，加上法庭內環境相當擁擠，除了楊雪盈之外，其後另有3名被告，即林景楠、譚凱邦、梁國雄等人，亦因不適送院。昨天在西九龍裁判法院外頭，有上百位民主派支持者到場聲援，高舉3根手指及五一手勢，高呼「香港人加油」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號；英國、美國、德國、歐盟等多國外交官員也前往法院排隊入場旁聽。由於人數眾多，香港警方一度舉起旗幟，警告在場港人的行為或違反國安法，甚至傳出有被告人的律師被拒絕入庭。