英國病例減少歸功封城、打疫苗　歐盟月底提疫苗護照法案

綜合外媒報導，英國首相強生（Boris Johnson）先前曾表示，由於疫情逐漸趨緩，英國的解封階段將分為4步驟，在未來數個月內依次進行，而英國目前也已有超過2000萬人注射新冠疫苗，封城加上大規模疫苗接種，被視為該國抗疫有所成果的主因。英國外交大臣拉布（Dominic Raab）1日接受訪問時聲稱，雖然英國國內確診近幾週都呈現下滑態勢，但距離完全抗疫成功還有一段路要走，現階段政府對恢復正常生活一事持樂觀、謹慎的態度，會依照先前公布的解封計畫逐步實施，本月8日先重開學校，非民生必須品的商店則要等到下月12日才能重新營業。此外，歐盟執委會主席烏蘇拉·馮德萊恩（Ursula von der Leyen）週一也表示，歐盟將提案發行疫苗護照，讓已接種疫苗的歐盟公民，可以在今年夏天開始旅遊，以復甦歐盟經濟；除了是否已接種疫苗以外，疫苗護照也會提供使用人近期是否接受過檢測等資訊。不過有關疫苗護照的發行，《紐約時報》指出，在歐盟內部仍存在不少意見分歧，高度倚賴觀光收入的國家(如希臘等)相當支持，但以法國為首的其他國家則擔心是否會因有否接種疫苗而釀成歧視，以及可能的個資、資安隱憂。報導還提到，目前歐盟的疫苗接種進展仍偏緩慢，只有約5％的歐盟人口注射了至少1劑的疫苗，而且建立系統、發行疫苗護照至少需要3個月的時間，應採取的立法和技術步驟，以及確切適用範圍等，也都還需要進一步的討論。※【NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。