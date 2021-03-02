NBA／季前大補強戰績卻無所起色 老鷹炒掉主帥Pierce
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-02 08:40:44｜2021-03-02 08:46:19
進入到3月，NBA各隊開始進行球隊最後的調整，而季前大補強、戰績卻無所起色的亞特蘭大老鷹官方今(2)日宣布，正式炒掉主帥Lloyd Pierce。
老鷹在藉由選秀得到新「少主」Trae Young之後，一直積極補強，希望能成為季後賽隊伍，然而球隊在2016-17年之後就不曾再拿過30勝，在競爭力較弱的東區也闖不出名堂。Pierce在2018-19賽季接替M. Budenholzer成為求隊總教練，但他水平有限，本季老鷹紙面陣容相當不錯，找來了Danilo Gallinari、Rajon Rondo到Bogdan Bogdanovic等好手助拳，但他無法整合眾將實力，目前球隊戰績僅14勝20負，排名東區第11。老鷹過去兩個賽季的總戰績為49勝100負，且皆無緣季後賽。本季球隊又傳出兩大新星Young和John Collins因球權鬧不合的事情，使的後者一直深陷交易傳聞之中，最終Pierce成為背負起責任的那個人，下台一鞠躬。而根據ESPN報導，執教經驗豐富的老鷹助教Nate McMillan，將成為球隊的臨時總教練。他生涯帶過超音速、拓荒者、溜馬等隊的總教練，執教風格嚴厲，因此得到了士官長(Sarge)的稱號，或許正適合年輕的老鷹。