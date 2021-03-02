3C家電也要看風水！8地雷別誤踩　「這裡」擺電視恐破財

隨著時代的快速發展，科技發達，房價寸土寸金，大城市的房子生活空間越來狹隘，「家電風水」常常是受人疏忽的一大缺口，《旺好運》邱彥龍老師就分享了「8大地雷風水」格局，只要調整家電擺放位置，就能避開不好的磁場，輕鬆好運旺！

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電視

許多人喜歡在床前擺電視，殊不知其為大忌，床前和客廳擺電視，方位錯誤，開不開都是煞，除了影響睡眠品質、身體異樣外，嚴重就是長期失眠、脊椎側彎、骨盆傾斜、內分泌失調、情緒起伏不定、憂鬱症、桃花煞、情感破裂、夫妻不和睦、財庫破洞、無法守財、交際應酬破財。

冰箱

民以食為天，冰箱是儲存食物的地方，也是現代大財庫位，要放在廚房範圍內或外，不要離這範圍太遠。如果沖門、床、廁所、爐灶等皆會影響財運，尤其對女子影響最大，破財、遇到三觀不合的對象、月事不順等問題。

音響

聲音是驅動人心的3C風水，輕快的音樂可使人心情愉悅，悲傷的音樂會使人憂鬱，今年2021牛年音響放置東北方，並且撥放輕音樂或者活潑的音樂，就能盡快找到心儀的另一半。

冷氣機

冷氣機屬於寒氣，最忌放在小太極的正東方，會遇到損失、竊盜、背叛、阻礙，不原諒人的個性、暴力、性病、被下毒的危險、報復與犯罪事件，所以要防範。

▲《旺好運》邱彥龍老師分享了「8大地雷風水」格局，其中，在床前擺電視為大忌，恐有桃花煞，甚至是破財。（圖／取自pixabay）

電風扇

風扇用的好是助力，用不好是煞氣。比如讀書或工作時，不可用電風扇吹後腦，會有健忘、失憶，書讀過就忘，不被師長重視，工作不被上司重用與提拔的窘境。

微波爐、電鍋、烤箱

一家人的溫飽，就靠這些3C電器產品，但此熱輻射亦是最強大的，不可沖著冰箱門，身體、財運會出問題，會有偏頭痛情況，女性內分泌失調，嚴重者長瘤，胎死腹中、流產、小者破財。

洗衣機

此物最好用布或用帆布套蓋上，忌屋後、北方，亦有爛桃花纏身、仙人跳、桃色糾紛、第三者介入，騙財又騙色。

電腦

高科技時代，現代人工作、讀書必備物品，選擇文昌位、財位擺放，可使學業精進、工作順利、升官又發財。（編輯：許苡晴）

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