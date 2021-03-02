美國安委員會籲防陸竊敏感技術 嚴限中國購晶片生產設備
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-02 08:57:44
美國人工智能國家安全委員會(NSCAI)1日發表報告，聲稱中國企圖於2030年前成為全球人工智能(AI)的霸主，建議美國的大專院校應採取措施防範，以免中國軍方藉機盜取包含人工智能及半導體供應鏈等領域的敏感技術，並應限制中國採購生產先進晶片所需的製造設備。
綜合《路透社》等外媒報導，由谷歌前行政總裁艾瑞克·施密特(Eric Schmidt)和美國前副國防部長沃克(Robert Work)領導的美國人工智能國家安全委員會，近日將一份報告送交表決，裡頭提到大學研究部門應防止中國軍方人員以訪問學者的身份，參加美國大學的科研項目，同時也建議要求校方更多公開其研究項目的資金來源，以及與外國實體的伙伴關係，並成立風險資料庫。施密特指出，他們針對中國在美國科研方面的影響做了很多調查，發現中國就此投入了大量資源，還有大量的中方學者參與其中，並認為美國應致力於在報告中所提到的領域維持領先地位。NSCAI也建議美國國會，應收緊晶片製造業的「咽喉點」(choke point)，以防止中國的半導體產業在未來幾年內超車美國。NSCAI一位官員向《路透社》透露，中國正積極推動在全世界推廣威權主義，歸根究柢就是半導體。除了美國企業生產的晶片製造設備受到出口管制外，NSCAI的報告也建議美國，應與其他有能力生產關鍵零件的國家協調，制定政策「推定拒絕」核發出口先進晶片製造工具至中國的執照。