蘇貞昌報告2021施政主軸 聚焦國防與經濟
記者吳承翰、葉政勳／台北報導
2021-03-02 09:22:49｜2021-03-02 09:37:41
農曆春節過後，立法院新會期開議，行政院長蘇貞昌今（2）日率領部會官員赴立法院進行施政報告、並備質詢。對於2021年的展望，行政院報告表示，新的一年將以「顧好安全、打拚經濟、創造機會」為主軸，守護台灣，讓人民安居樂業，拚經濟蓬勃發展，讓下一代蓄積社會穿透力。
蘇貞昌表示，過去一年對全世界來說，都是艱辛的一年，新冠肺炎造成逾1億1000萬人染億、250萬人死亡，「時代雜誌」在封面打了一個大叉，說明2020年是「史上最糟糕的一年」，台灣離疫情爆發地點最近，卻在狂流中成為最璀璨的明珠，在全球主要經濟體都負成長的情況下，台灣打拚出超過3%的經濟成長率。近年來共軍軍機密集繞台，蘇貞昌表示台灣堅守「和平、對等、民主、對話」四原則，同時強化我國防衛能力，國機國造、國艦國造正加速進行。在戰略物資方面，口罩國家隊去年建立了每天2400萬的產能，庫存、市場供應都非常充足；政府也以多元外購、國內研發雙軌，進行疫苗採購，目前已確定可獲得約2000萬劑。能源政策方面，蘇貞昌表示，綠能建設逐漸步上軌道，太陽能光電累計裝置容量較之前成長近5倍，今年初已啟用興達港「海洋科技產業創新專區」，以及今年即將完工「彰濱離岸風電運維基地」，皆可帶動風電產業發展。經濟發展部分，蘇貞昌說台灣去年經濟成長率3.11%，領先全球已開發國家，加上政府防疫、紓困、振興及時到位，台灣靠著消費、出口、投資三大支柱，打拼出全球最好的成績。蘇貞昌表示，政府用最有效的紓困經費，讓12萬家廠商免於倒閉、115萬名員工免於失業，今年 1月的失業率，是12個月以來最低，3倍券成功帶動消費，去年7月到12月的零售業、批發業、餐飲業營業額均逆勢成長，創下歷年出口新高。他表示經過這場百年大疫，國際社會真正了解到台灣與中國間的巨大差異，國人深感同舟一命、信任政府，大大彰顯台灣生命共同體的力量，使台灣成為一個更美麗、勇敢的國家。