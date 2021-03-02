網球／不要等三巨頭退役了 反拍怪傑：現在就去擊敗他們
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-02 09:26:05
世界球王Novak Djokovic在今年澳網奪冠，讓去年美網新生代打破「三巨頭」壟斷一事，彷彿就像是幻影一樣不曾存在。然而網壇始終需要新浪潮，曾經的「反拍怪傑」David Nalbandian近期在受訪時就要年輕人勇敢點，不要再等待了，現在就去擊敗Djokovic、Rafael Nadal和Roger Federer。
三巨頭年紀都在33歲以上，然而「90後」至今都還等不來他們退役，這3人合計拿下58座大滿貫，在2010-2020期間，除了Andy Murray、Stan Warrinka之外，沒有其他非三巨頭的球員能在四大滿貫賽拿下2座以上的冠軍。作為上第一代的男單好手，今年39歲的阿根廷雙反名將Nalbandian在球員時代是少數能對三巨頭造成威脅的球員，其生涯對上這3人取得11勝，還曾經在2007年的馬德里公開賽，連過Nadal、Djokovic和Federer捧盃，寫下在單一賽事連續擊敗世界前三球員奪冠的壯舉。Nalbandian深信三巨頭還是可以被擊敗的，他強調三人是頂尖高手，但絕非「超級英雄」，對上他們要贏球，你必須採取不同的戰術和擊球手段。「首先，他們是不會輕易輸掉比賽的，你必須自己擊敗他們。」Nalbandian如此說道，「第二，你必須在戰術和執行中做到完美。你或許很清楚自己的打法，但他們都是非常優秀的球員，他們是不會讓你打出自己想要的東西的。」最終他也鼓勵新一代的球員，勇敢去擊敗巨人，不要等待他們變老，要主動提升自己的程度，「大多數球員都在等待三巨頭退役的那一天。在我打球的時候，我就在等著他們退役了，所以不要再繼續等待了，現在就去擊敗他們吧。」