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小豬買鳳梨被陸網抵制　館長「他早就賺完回來」嗆爆

娛樂中心／綜合報導

2021-03-02 09:58:54｜2021-03-02 10:33:51

▲羅志祥（左圖）認購200箱鳳梨大陸網友嗆，館長發聲力挺。（圖／羅志祥IG、館長成吉思汗YouTube）
▲羅志祥（左圖）認購200箱鳳梨被大陸網友嗆，館長發聲力挺。（圖／羅志祥IG、館長成吉思汗YouTube）
大陸以「多次檢出有3種介殼蟲」為由，宣布禁止台灣鳳梨進口，各界名人陸續發聲推銷鳳梨，連近日甩開醜聞復出的羅志祥（小豬）也認購200箱鳳梨力挺，不料，遭大陸網友嗆「別再來大陸撈金」，對此，「館長」陳之漢不僅在直播中聲援，還嗆對岸：「他已經賺完了！」
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▲▼小豬直播影片遭有心人士盜用。（圖／羅志祥IG）
▲小豬認購鳳梨被大陸網友嗆封殺。（圖／羅志祥IG）
小豬認購鳳梨的消息經陸媒報導後，引起許多大陸網友不滿，紛紛在微博上酸：「這操作，看來在大陸賺錢是徹底沒戲了」、「知道中國復出無望轉抱台灣觀眾大腿」、「他願意買就買吧，反正別再來大陸撈金就好」，還指小豬是台獨分子，應該永久封殺。
而日前才砸50萬買鳳梨的館長，昨（1日）晚在直播中大讚小豬：「你看我們羅志祥，今天多有『叫小』（膽識），勇氣十足買鳳梨」、「羅志祥愛台灣，我欣賞他，改邪歸正、放下屠刀、立地成佛，買200箱鳳梨，好樣的，真男人啊！」
館長還把砲火對準「小粉紅」，怒轟大陸網民的留言很「腦弱」，指小豬「已經噱一波」、「早就賺得滿缽滿盆」回來台灣，「身價10幾億耶，他已經賺完了，兄弟！」戰力爆表。（編輯：楊穎軒）
▲館長聲援小豬，重炮反擊大陸網友。（圖／館長成吉思汗YouTube）
▲館長聲援小豬，重炮反擊大陸網友。（圖／館長成吉思汗YouTube）
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