全民買爆！蘇貞昌：鳳梨內銷比銷往中國數量還高
記者劉育辰／台北報導
2021-03-02 10:07:38
中國以蟲害為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，造成超過4萬噸鳳梨被棄單。不過，行政院院長蘇貞昌今（2）日接受訪問時表示，在台灣各界力挺下，鳳梨內銷的數字已超過銷往中國的數量。此外，台糖鳳梨罐頭被抓包是用泰國鳳梨製造，蘇貞昌則解釋，台灣鳳梨甜度太高，不能作為罐頭原料，因此過去都是從外國進口。
蘇貞昌今日到立法院進行專案報告。會前被問在全民吃鳳梨、挺果農的同時，台糖卻被抓包鳳梨罐頭竟是使用泰國鳳梨。蘇貞昌解釋，台灣鳳梨品質好、甜度非常高，國人非常愛用，九成以上都是台灣自己使用，然而製造罐頭的鳳梨甜度不能太高，所以過去都是從外國進口製造罐頭的鳳梨。經過這次的這次事件後，相關國營事業會以鳳梨製造其他加工產品，像是鳳梨乾、鳳梨酥或著鳳梨酒等，都有助於促進鳳梨銷路。另外，中國鳳梨禁令後，農委會預計出資10億穩定鳳梨市場穩定，但要如何打開外銷市場？蘇貞昌指出，這次的事件國際也相當重視，很多出口商都趁這次機會把握外銷，光銷往日本的訂單就大大增加。除了政府努力將台灣水果銷往國外，國人也以實際行動力挺農民，包括企業、各種民間團體，公營的民營的行庫，各種機關都大量採購，數字甚至於都還要比本來要銷中國的數量還高，蘇貞昌也持續呼籲國人同胞，多使用國產的水果，價格便宜、有益健康。