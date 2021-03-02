搶救鳳梨挺農民！國防部下令副食供應站買鳳梨
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-02 11:20:23｜2021-03-02 11:29:21
台灣外銷鳳梨9成銷往中國大陸，但是中國海關總署日前以台灣鳳梨有害蟲為由，宣布暫停禁止台灣鳳梨進口，消息一出引發農民驚恐。為了挺農民，政府各部會下令大量採購，國防部也下令副食供應站採購鳳梨。
行政院長蘇貞昌今（2）日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。國防部長邱國正會前受訪表示，國軍附屬供應站平常都有固定的蔬果，農產品通常也很不錯，以前部隊都會買應景蔬果，這回政府有政策，國軍當然全力配合。中國上（2）月26日片面宣布暫停台灣鳳梨進口，蔡英文總統立即指示農委會擬定配套措施，避免鳳梨供過於求。國防部28日證實，為照顧農民，將配合農委會促銷方案，運用副食供應通路，鼓勵國軍所屬伙食團踴躍購買鳳梨。僑委會主委童振源受訪表示，包括越南、美國及澳洲僑胞都熱心表示要認購台灣鳳梨，甚至願意用費用高昂的空運，令人感動，但是因為空運費用高，還不確定澳洲僑胞能夠購買多少數量，部分地區因為通關有困難，當地的僑胞也表示希望能採購加工製品，這部分應該會比較容易。媒體詢問會不會讓監獄受刑人吃鳳梨？法務部長蔡清祥受訪表示，目前法務部的收容人有將近6萬人，如果包括員工的話則可以更多，法務部有跟農委會聯繫，希望能夠幫的上忙，但是目前農委會認為還沒有需要。