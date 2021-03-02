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陳鎮川喜獲麟兒！張惠妹一聽激動爆哭

The China Post/綜合報導

2021-03-02 13:00:00

拼圖，張惠妹(左)，陳鎮川與Darren兒子陳陳。
▲拼圖，張惠妹(左)，陳鎮川與Darren兒子陳陳。(圖|翻攝自張惠妹臉書/陳鎮川Instagram)

The China Post報導，歌手張惠妹經紀人陳鎮川周一向媒體透露，當他把照片與張惠妹分享，沒料到她反應超激動，當場爆哭。 

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陳鎮川笑著說道：「是我生兒子，妳在哭什麼啦。」 

據報導，張惠妹知道陳鎮川求子所付出的努力，當她一見寶寶照片，才會忍不住激動大哭。陳鎮川周一在社群軟體Instagram宣布喜訊，與結婚8個月的老公Darren在美國藉由合法代孕方式喜獲麟兒。 

他附上寶貝兒子的照片，一旁寫道：「各位觀眾，我是阿川和Darren的兒子，初次見面請多關照！」 

▲陳鎮川（右）喜獲麟兒。（圖／陳鎮川臉書）
▲陳鎮川（右）喜獲麟兒。（圖／陳鎮川臉書）
 

由於陳鎮川和Darren兩人都姓陳，他們將兒子取名為「陳陳」，身長48公分、體重3200克，整個過程約花了新台幣450萬元。 

根據報導，一家三口幸福成家，然礙於疫情關係，兒子目前仍在美國由台籍保母照顧。去年7月陳鎮川與交往9年的男友Darren結婚，婚後他也透露希望能擁有自己的小孩。 

陳鎮川透過媒體分享，兩人從2019年初就開始進行代孕相關程序，最後由Darren的精子和亞洲女性的卵子配對，透過美國合法代理孕母方式生下陳陳。 

兩人都很想飛到美國陪產，不過礙於疫情，美國建議兩位不要前往陪產，在經過一番協議之後，兩人決定留在家中等待小孩來台。 

綜合媒體報導，「陳陳」預計3月底或4月初會在保母陪同下飛回台灣。 

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