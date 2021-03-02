名家論壇》單厚之／鳳梨背後的兩岸關係
文/單厚之
2021-03-02 12:00:00
2月26日連假前夕，對岸無預警宣布將停止台灣鳳梨銷往大陸。根據農委會的統計，國內鳳梨年產42萬噸，去年出口45621公噸，其中41667公噸銷往大陸；也就是說，出口大陸的鳳梨約佔台灣總產量的一成。鳳梨富含水分，不易長期保存，突然多出一成的產量，就會導致供需的嚴重失衡，對市場價格的衝擊，遠超過外界的想像。
整個228連假，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、農委會陳吉仲和綠營南部縣市首長，都忙著處理鳳梨的問題，甚至還說要成立「鳳梨國家隊」，不會讓農民吃虧。雖然對岸是以「檢疫」之名，暫停鳳梨進口，但在鳳梨產季前突然宣佈，很明顯就是政治考量。但令人意外的是，從蔡英文以降的綠營政治人物，反應都格外低調、冷靜、口不出惡言，與以往對中國的口徑大相逕庭。蔡英文跟總統府的發言，只僅於中國非善意、非貿易考量、突襲，除此之外就是「吃鳳梨、挺農民」。一向對中國不假辭色，幾天前還堅稱用「武漢肺炎」不是歧視、侮辱的蘇貞昌，第一時間就定調鳳梨是「檢疫理由」，「不要升高到政治層次」。外交部長吳釗燮也只是推文希望各界支持「自由鳳梨」，對中國也沒有任何批評、指責。反倒是藍營政治人物的態度，比民進黨兇得多。馬英九在臉書發文，指此舉「衝擊果農生計、讓台灣社會錯愕、傷害台灣民眾感情」。台北市長柯文哲也說，從宣布到禁止根本沒幾天可以準備，「大家會感受到他的善意嗎？」趙少康更在節目中批評大陸「非常可惡」，呼籲中共當局保持大國風範，停止以牙還牙、以眼還眼的報復作法，儘快恢復進口台灣鳳梨，以春風取代報復，以雨露照顧農民。藍營大罵中國，綠營低調、隱忍，藍綠彷彿靈魂互換了，讓人好不習慣。也難怪環球時報跟中國網民要轉頭罵趙少康。鳳梨成為中國打擊台灣農民、台灣政府的手段，台灣人當然不高興。但回過頭來看，過去一年多，台灣對大陸的制裁也沒少過，從禁華為、趕走愛奇藝、淘寶，連立法院太陽能電池、道路測速照相都不准用陸制的，到陳時中的「有人不想讓台灣太開心」，哪一樣的背後不是政治？又拿出過什麼科學證據？民進黨長期在政治上對中國「提款」，不斷的喊「狼來了」；如今狼真的來了，民進黨卻不敢罵、不敢批了。為什麼？去年台灣對中國的出口佔總出口值43.8%，比前年成長了14%，民進黨執政嘴上講「雞蛋不能放在一個籃子裡」，但對中國的經濟依存度卻不斷的升高，怎麼會有打貿易戰的本錢？之前的禁東、禁西、禁小明，都是在對岸有善意、想統戰、要懷柔的前提下，才可能有的傲嬌作為；一旦對岸的善意不存在或減弱，這樣作為根本就難以為繼。這次中國禁台灣鳳梨背後的想法仍然未知，雖然看起來是政治，但對岸至少還是以檢疫為名、透過《兩岸農產品檢驗合作協議》的機制通報我方，好歹是有個表面上的藉口，也維持了兩岸必要協商的溝通管道；而我方自然也沒有擴大事端，主動撕破臉的道理。對岸當然不會天真的以為，禁鳳梨不會引起台灣民眾的反感，但對方可能更在乎的是，蔡英文跟民進黨會如何面對此事，以及蔡英文要恢復兩岸對話的誠意，以此來測驗邱太三出任陸委會主委的人事布局。鳳梨的危機，未必沒有可能成為兩岸關係的轉機。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至