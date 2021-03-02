全球拚打疫苗！鍾南山：6月中國新冠疫苗接種率將達4成
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-02 11:31:24
新冠疫苗的施打作業已在多國展開，中國公衛專家鍾南山近日表示，預計今年6月，中國新冠疫苗接種率計劃達到40%。
根據《澎湃新聞》報導，3月1日晚間，清華大學與布魯金斯學會共同舉辦「快速復甦的正軌：中美新冠疫情防控與治療合作」論壇，中國國家衛健委高級別專家組組長鍾南山在會中表示，今年6月中國新冠疫苗接種率計劃達到40%，為了讓經濟能復甦、學校能復課、社會活動也能逐漸恢復，不能長期把國家封閉起來，而是需形成群體免疫的效果。鍾南山指出，群體免疫不能透過讓大量的人染病來實現，而是必須要以科學為基準，通過疫苗接種來達成。目前看來，全球的群體免疫需要至少2至3年的時間，甚至更長，而在中國，目前已有60個不同的疫苗項目正在進行，其中有6個項目已經進入了臨床第3期的階段。只不過在疫苗接種進度上，鍾南山聲稱，從全球來看，以色列接種疫苗人數占總人口的比例最高，為92.46%，阿聯酋超過60%，英國超過30%，美國為22%，但中國僅為3.56%；接下來，希望中國的疫苗接種率能在今年6月底達到40%，在那之前仍有大量的工作要完成。一同與會的上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏表示，由於中國有14億人口，預計要7個月時間，才能為7成人口接種，即使在6月達到40%的人群接種疫苗，仍然不足總人口的一半；而且雖然中國抗疫有成，但若其他國家沒有進行良好的疫情防控，中國始終會暴露在疫情風險之下、還是會受到輸入病例的影響而產生免疫缺口，因此中美等國身為主要的疫苗生產國和抗疫大國，有責任將疫苗防疫策略進行推廣，尤其是提高落後地區的疫苗接種率。
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