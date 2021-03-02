建議蔡政府報復大陸 趙少康：晶圓禁銷大陸、台積電撤廠
記者丁上程／台北報導
2021-03-02 11:57:43
中國大陸日前宣布，由於台灣產出進口的鳳梨含有害蟲介殼蟲，因此從3月1日起將禁止台灣鳳梨進口大陸，引發各界軒然大波。對此蔡政府也做出相關因應措施，不僅呼籲各界多多幫助農民共渡難關，更譴責大陸政治化。對此中廣董事長趙少康在受訪時，則呼籲蔡政府應該硬起來報復中國大陸，並提出「晶圓禁銷大陸、台積電從南京撤廠」等建議。
趙少康今天上午在出面接受媒體訪問時，表示自己工商界的友人日前曾被邀進總統官邸吃飯，更表示在宴席過程中，總統蔡英文對他們表示貿易方面中國大陸靠台灣很多，「如果是這樣的話，建議民進黨政府有本事報復大陸。」趙少康說，「你禁我一個鳳梨，我就禁止半導體銷售到中國大陸，甚至可以叫張忠謀從南京撤廠回台灣。」趙更表示若不敢做，吹牛吹半天有什麼意義？趙少康表示，台灣靠著外銷中國大陸半導體及晶圓相關晶片產品為大宗，若是真的因為鳳梨，雙方停止相關貿易，「對於台灣傷害較大，對於中國大陸傷害較小，因為你台灣量體比較小嘛！」趙少康說，「台灣姿態很高，又想賺中國大陸的錢，有本事拿出來看看，不要只是大內宣、只是吹牛」。趙少康呼籲蔡政府，他要呼籲蔡總統「犧牲未到最後關頭，絕不輕言犧牲」，請馬上啟動國安、兩岸溝通機制，要求迅速協商，就事論事，尋求妥協解決方案。趙也奉勸中國國家主席習近平，「和平未到最後關頭，絕不放棄和平」，台獨不是台灣共識，全面貿易戰害人害己，絕對沒有必要。