中國突禁台灣鳳梨 蘇貞昌：兩岸善意累積、不該政治處理
記者吳承翰／台北報導
2021-03-02 11:58:41｜2021-03-02 12:25:16
台灣鳳梨年出口逾4萬噸，其中超過9成銷往中國，上周國台辦突宣布在台灣鳳梨中發現介殼蟲，自1日起禁止進口。行政院長蘇貞昌今（2）日備詢時表示，中方的作法違背國際規範、又是突襲式處理，他呼籲中國應讓兩岸的善意累積，不該政治處理。
國民黨立委費鴻泰質詢時問蘇貞昌，「大陸禁止台灣鳳梨，是經濟問題還是政治問題？」蘇表示第一時間是往農產品的動植物防檢方向處理，希望兩岸能依照國際貿易規範互動，但事後看來，中國的作法違被國際貿易規範，又是突襲式，蘇說「很遺憾，這個做法並不好。」費鴻泰追問，若中國的做法違反國際規定，行政院會不會告到WTO（世界貿易組織）？蘇貞昌強調，會按照相關程序走，也希望對岸能按照過去在鳳梨中發現介殼蟲後，都是個案處理，不會擴及到全部的鳳梨。費鴻泰再問，若未來被禁止的水果不只鳳梨，連蓮霧、芒果、釋迦也被禁止該如何處理？蘇貞昌認為，若一個接著一個，中國就是用政治手段處理經濟問題，他呼籲中國該讓善意累積，不該政治處理，也強調「雞蛋不該放在同一個籃子裡。」對於蘇貞昌分散風險的說法，費鴻泰指出，5年前台灣鳳梨有95%賣到大陸，到現在有97%賣到大陸，費怒批「你這是全部雞蛋都放同個籃子，5年了你有改變嗎？」蘇則回應「能做生意就做生意，我們對中國從不排斥。」蘇貞昌承諾，會讓鳳梨價格不低於去年與前年的平均價格，現在政府也組成鳳梨國家隊，要打開外銷國家的市場，國內民眾也熱情相挺。農委會主委陳吉仲則補充，台灣去年外銷到日本的鳳梨達3500噸，是鳳梨銷日的歷史新高，今年會為鳳梨打開外銷市場，力拚5000噸。