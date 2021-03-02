中國禁台灣鳳梨進口 鄭文燦推特呼籲日本：一定要試試
記者李春台/桃園報導
2021-03-02 12:00:03
宣稱在台灣鳳梨中截獲「檢疫性有害生物」，中國3月份起禁止台灣鳳梨進口。桃園市長鄭文燦近日也透過推特(Twitter)以日文發文，指出台灣的鳳梨不僅台灣人喜歡，也很受日本朋友喜愛。今(2)日他受訪時提到，鳳梨入菜有很多變化，本周他會透過推廣，讓更多人知道鳳梨還有多種用途。
鄭文燦以日文在推特發文表示，「中國宣布從3月1日起禁止台灣鳳梨進口，但我們不會因此動搖。台灣農民努力種植的美味多汁的鳳梨不僅受到台灣人喜愛，也受到日本人民的喜愛，如果您還沒有嘗試過，請一定要試試台灣鳳梨。」他的另一篇貼文則寫道「我印象深刻的是，每個人都非常支持台灣鳳梨，鳳梨作為水果真的很美味，鳳梨酥也受到日本人喜愛， 您可以在桃園機場購買，所以來台灣時請參考選購」！貼文一出即獲大批日本網友熱烈回應，超過10萬人按讚、3萬多次分享。鄭文燦表示，目前包括桃園企業聯合會在內，許多的企業及社團都直接採購，他也推薦鳳梨應該要入菜，所以這個星期開始他會針對3種運用推廣，包括鳳梨苦瓜雞、鳳梨披薩，及鳳梨酵素，不只發動大家來吃鳳梨，也能讓大眾了解鳳梨可以有多種用途，鳳梨盛產期還蠻長的，希望能夠推廣台灣的鳳梨。