台灣聲援香港泛民遭捕人士 國台辦嗆：停止操弄香港事務
新頭殼newtalk
2021-03-02 12:44:34
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香港警方國安處28日將今年年初拘捕的50多名泛民主派人士中的47人，被控以顛覆國家政權罪名起訴。對此，民進黨及陸委會雙雙譴責中共的蠻橫打壓，如陷「紅色恐怖」之中，卻也引來中國國台辦發言人朱鳳蓮今（2日）反擊，籲民進黨停止操弄香港事務，「不要繼續在錯誤道路上走下去。 」朱鳳蓮表示，香港特區政府依法追究違法分子的法律責任是天經地義、不容干涉。民進黨當局的言論，再次暴露其亂港謀「獨」的真面目，以及拿人權自由當幌子的偽善，並正告民進黨「停止政治操弄香港事務，不要繼續在錯誤道路上走下去。 」港府日前針對泛民主派人士的抓捕及指控，引來多起批評聲浪。民進黨28日晚間發布聲明，譴責港府拒絕民主人權與司法程序正義，以誘捕方式欺騙民主派人士令人憤慨震驚，並不斷用行動證明香港已成中國普通城市之一，「兩制」不復存在；恣意逮補收押異議人士，更使港人陷入隨時遭捕的「紅色恐怖」之中。陸委會則呼籲，中共一味蠻橫打壓，只會引發更多對抗與敵意，無助香港的繁榮與穩定，對傷痕纍纍的香港民主及人權，感到萬分沉痛。新聞來源為Newtalk 新頭殼