NBA／雙星合轟57分延長賽拔刺 籃網近10戰豪取9勝
記者黃建霖/綜合報導
2021-03-02 12:11:57
布魯克林籃網今(2)日作客對決聖安東尼奧馬刺，靠著兩大球星James Harden和Kyrie Irving兩人全場聯手轟下57分，帶領球隊以124:113擊敗馬刺，近10戰拿到了9勝。
此前籃網已經有將近20年不曾在客場擊敗過馬刺，這證明後者長期將球隊維持著高競爭力。然而如今風水輪流轉，馬刺還在努力走出後鄧肯時代，而籃網則是組成了新「三巨頭」，成為爭冠勁旅。此役籃網主將Kevin Durant並沒有打，前三節打完兩隊戰成81:81平手，末節客隊一度取得雙位數領先，但馬刺在最後2分鐘靠著Lonnie Walker IV和Patty Mills的兩顆三分球、以及DeMar DeRozan的上籃追到只剩2分，Dejounte Murray又在槍響前投進追平跳投，將比賽逼進延長賽。然而在延長賽中，籃網雙星發威，Irving和Harden包辦球隊前2顆進球，馬刺追近時，Irving再補上關鍵三分球，接著Harden也在外線開火，遏止住了對手的反擊，兩人該節合拿11分，率隊贏球。Harden今天繳出30分、15籃板、15籃板的「大三元」數據，Irving則是得到27分、7助攻、6籃板，得分後衛Bruce Brown也貢獻了23分，替補前鋒N. Claxton今天拿到17分，同時限制對方球星DeRozan有功，還送出3阻攻，攻守俱佳。馬刺方面，球隊總共6人得分上雙，DeRozan全場21投9中，得到22分，為球隊最高，但被蓋了4次；Murray和Walker都拿到19分，老將P. Mills投進4顆三分球，得到14分、5助攻。