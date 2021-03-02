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NBA／俠客看好現役5球星　能打破Kobe單場81分

記者鍾東穎/綜合報導

2021-03-02 12:33:31

BRYANT O'NEAL
▲ Shaquille O'Neal(右)透露他認為可以超越Kobe Bryant單場81分紀錄的現役五大球星。（圖／美聯社／達志影像）
湖人已逝傳奇「黑曼巴」Kobe Bryant曾締造單場81分紀錄，昔日拍檔「俠客」 Shaquille O’Neal在節目上透露他認為可以超越Kobe的5位現役球星，包含籃網三巨頭和Stephen Curry以及Devin Booker。
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「上古神獸」Wilt Chamberlain曾在1962年3月2日締造NBA史上第一的單場100分記錄，而排在第2的就是Kobe的81分紀錄，在2006年所寫下。
O’Neal認為現役5大球星有機會打破，包含籃網三巨頭Kevin Durant、Kyrie Irving、James Harden，和勇士一哥Stephen Curry以及太陽「70分先生」Devin Booker。
Harden曾在火箭時期拿到2次單場61分，Irving在效力騎士時有57分紀錄，Durant在身披雷霆戰袍時繳出54分，而Curry今年1月才締造生涯新高62分。
最靠近Kobe紀錄的是最年輕僅24歲的Booker，他在2017年飆出單場70分，也是自Kobe後個人最高分紀錄，當時他表示就是Kobe啟發了他。上周他率太陽打出3勝1負，本季戰績高居西區第4，也當選上周西區最佳球員。
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