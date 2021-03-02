挺江啟臣反趙少康？連勝文：黨主席應專職不爭取參選公職
記者丁上程／台北報導
2021-03-02 12:26:49｜2021-03-02 13:19:50
國民黨主席選舉即將在七月登場，現階段表態有意投入選舉的，除了爭取連任的現任主席江啟臣外，還有中廣董事長趙少康以及孫文學校總校長張亞中，其中趙少康率先宣布除了參選黨主席外，更有意投入2024年的總統大選。對此國民黨智庫副董事長連勝文今（2）日在臉書上PO文，呼籲國民黨未來的主席應定位為「專職黨主席」，不應該再去爭取公職選舉提名。
連勝文強調，專任就是黨主席不應該再去爭取公職選舉提名，「特別是總統」，並以超然的立場，全力確保黨內各項提名作業公平公正公開，特別是總統提名。「若是黨主席執意參選，應請辭由副主席代理黨務，以徹底維護提名的公平性。」而專心的部分，連勝文則指出黨主席應該全心於黨務之上，不兼任公職，以避免陷入蠟燭幾頭燒的窘狀。連勝文更表示，黨機器真的就像電影魔戒中的魔戒，即使國民黨已經到了山窮水盡，幾乎毫無資源的地步，但往往黨主席一但握有黨機器就會心動，再加上身旁一群人積極勸進，最後無法避免的，就會去爭取大位，而開始排擠或打壓黨內不同意見，並嘗試修改或制訂對自己有利的制度。民進黨在2019年總統初選時，也是同樣情形，但最後卻能團結，為何國民黨剛好相反？ 連勝文直言，黨內之所以會有許多有志之士，會提出這樣專職黨主席的主張，「因為這種戲碼，包括我在內許多國民黨人士都已經無法再忍受下去了！」連勝文說，「黨主席若非專職，又要如何同時幫自己競選連任，又要全國輔選？黨主席募款是要先幫自己，還是幫其他候選人？」連勝文勸誡，未來黨主席的工作應該是要全力支援在前線作戰的同志，而非把所有焦點、資源都集中在自己身上，因為如果自己沒要爭取大位，就不會、也不需要一天到晚幫自己造神，平時就應該把舞台讓出來，去成就更多在第一線的縣市首長，而在戰時，更應把有限的資源全力投注在面臨艱苦選戰的各級黨籍候選人！