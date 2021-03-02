特企／美妝保養市場添生力軍　ＭcCTILL解決惱人肌膚問題

美妝保養市場再添重磅生力軍，McCTILL以多年投資美國幹細胞實驗室優勢切入保養品市場，以獲得台美兩地、多項專利的PEPCORE™核心專利為主，另外運用複合型胜肽獨家配方，啟動胜肽密碼、開啟逆時關鍵鑰匙。看準女性保養習慣改變以精華液為主、乳霜為輔的市場需求，首波推出全胜肽逆時系列保養，共有全胜肽逆時精華(2480元/30ml)及全胜肽逆時精華霜(2280元/50ml)兩項主打商品，鎖定30歲女性開始使用，提出精準策略保養概念，效率、簡單、快速有感，訴求保濕、緊緻、彈潤等一次到位，期望為30世代女性重新設定肌膚狀態。

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McCTILL創辦人以多年幹細胞研究投資背景為優勢，過去致力於為肌膚傷口患者研發皮膚組織修護科技，在研究過程中，於幹細胞實驗室找到肌膚修護秘密，解構出特殊胜肽鏈，並成立胜肽權威團隊專攻胜肽調研，研究出複合型胜肽配方，找到多種胜肽萃取的黃金比例，並以核心技術提取全胜肽複合精華。此外，更首創顛覆性的PEPCORE™專利技術，能夠引導精華成份快速抵達皮膚肌底，確保肌膚安全穩定，維持最佳狀態。達到快速呵護肌膚並且對細紋調理、緊緻、保濕效果卓越。

McCTILL表示，根據市場調查顯示，20歲到39歲的女性為網路重度使用者，並且在網路上搜尋「精華液」相關關鍵字之比例逾 7 成，其中又以25歲到34歲在網路上採購美妝保養品的普及率最高。McCTILL綜合考量市場走向、新世代購物習慣以及國際銷售便利性，故以網路線上銷售為初步市場佈局，希望在台灣出發，上市的第二年後開始佈局實體通路及海外銷售，期待將全胜肽逆時系列保養品帶到亞洲各地。

McCTILL實驗室同時攜手國立成功大學及南臺科技大學科雙權威博士合作研究，將McCTILL獨家胜肽配方進行實驗，並使用高科技質譜儀鑑定，確認其可存於產品，經實驗證數據顯示，經過72小時，肌纖維母細胞可增加至220%、經過48小時膠原蛋白可增加140%，而膠原蛋白質是真皮層胞外基質中含量最高的蛋白質，它負責肌膚的平滑與強韌度，與肌膚結構緊實有密切的關聯。不僅如此，經公司內部受試者實測結果顯示(n=51)，在使用全胜肽逆時精華3天後，普遍感到肌膚彈潤細緻，使用7天後，明顯感受細紋調理成效。McCTILL自許成為亞洲胜肽權威，期許女性30歲後，年齡只是數字，肌膚永遠30而已。

McCTILL於即日起至3月31日，於官網推出試營運優惠，全站多樣組合商品8折起，例如全胜肽逆時精華，原價2480元特價1980元、全胜肽逆時精華霜，原價2280元特價1820元，另外有全胜肽逆時明星口碑組，內含全胜肽逆時精華及全胜肽逆時精華霜，原價4760元，特價75折僅3570元。試營運期間凡於McCTILL官網購物，不限消費金額，消費者均得以999元的優惠價格加購原價2080元的全胜肽瞬效極萃安瓶，每筆訂單限加購乙次，售完為止。另外前200名消費者將加贈全胜肽逆時系列限量香氛Youth香水乙個(10ml)，數量有限，消費者可把握試營運期間儘快選購。