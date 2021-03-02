籲美軍部署更多反艦飛彈！美前軍官：瞄準犯台解放軍
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-02 12:33:40
美國《國防新聞》(Defense News)近日報導，鑑於兩岸緊張局勢升溫，有美國智庫研究員建議美軍應部署更多反艦導彈，以瞄準越過海峽登陸台灣的解放軍。
報導聲稱，前美國海軍潛艇指揮官、新美國安全中心兼任研究員舒卡特（Thomas Shugart），上月18日出席國會委員會美中經濟與安全檢討委員會（USCC）的聽證會時，指出美國海軍的打擊導彈（NSM）及長程反艦導彈（LRASM），目前的採購數量不足以挫敗登陸台灣的解放軍，而美軍計劃在近岸戰鬥艦及兩棲攻擊艦安裝NSM，185公里射程可把台灣海峽內的船艦存活率降至非常低。舒卡特表示，LRASM可搭載在美國空軍B1轟炸機、海軍F18戰機及F35C隱形戰機，但若中國以彈道導彈攻擊部署上述戰機的基地，美軍可能需要加油機支援。舒卡特並警告，一旦中美發生衝突，北京很可能會針對美軍基地，以及第一島鏈、第二島鏈的高價值基礎建設目標，發動先發制人攻擊，需為長期衝突做好準備，包括儲備必要補給，以防中國封鎖台灣時還能維持民眾所需；同時美方也要提防北京透過短暫的激烈行動造成既定事實，或切斷台灣與國際的連結，進而奪取台灣。