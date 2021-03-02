樂扉遭控用工業氮氣願退款退貨　新北封存497公斤產品

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新北市衛生局食藥科長楊舒秦指出，2月26日會同新北市調查處至展裕國際有限公司查察，發現業者使用氮氣充填米餅的包裝，但氮氣的鋼瓶卻標示「禁用於食品」字樣，業者供稱108年底開始使用氮氣充填；此外，廠區有部分的缺失，包括水塔沒有清潔記錄、人員沒有健康檢查，但在廠區並沒看到病媒出沒的痕跡。楊舒秦說，業者生產製程未符合衛生安全的原則及廠區有部分衛生缺失，涉違反食品安全衛生管理法第8條第1項規定，已責令業者限期改正，屆期如未改正完成，將依同法第44條第1項第1款，處6萬元以上2億元以下的罰鍰；此外，現場已預防性封存鋁箔袋裝「有機蘋果米餅及其體驗包」、「有機紫米餅(有機黑糯米餅)」、「有機胡蘿蔔米餅」、「有機波菜米餅」、「有機香蕉米餅」，及「有機南瓜米餅」6品項共約497公斤的產品。「LeVic樂扉」在官網發布聲明表示主動下架全台「盒裝有機寶寶米餅」，並接受消費者退換6款米餅商品，強調品牌成立於2012年向來以「用心與誠實」為經營信念，堅持用「最自然」與「最單純」的食材，為消費者製作各式美味健康點心品牌對「食安」的自我要求，從成立至今一直採取最高標準來自我檢視，近日經政府相關單位善意提醒，旗下單一品項「盒裝有機寶寶米餅」，於產品包裝時所填充之氮氣有疑慮。「LeVi樂扉」為了保障商品品質，維護消費者食的安心，已決定自110年03月01日起主動將全台「盒裝有機寶寶米餅」採取預防性下架措施，並將送驗第三方公證食品檢驗機構，；即日起也接受消費者退換貨相關事宜，本次接受退款退貨商品，包含「有機黑糯米（紫米）餅、有機胡蘿蔔米餅、有機蘋果米餅、有機菠菜米餅、有機南瓜米餅、有機香蕉米餅」共六款，如欲退貨款者或換貨品者，可電專案客服專線02-228-77180洽詢。