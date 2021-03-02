Red Bull特戰英豪校際爭霸賽 3月23日全面開打
記者吳政紘/綜合報導
2021-03-02 13:00:32｜2021-03-02 13:01:02
「Red Bull Campus Clutch」廣邀全球超過50個國家，藏身校園的學生電競高手現身，組隊參戰史上首屆電競遊戲《特戰英豪》世界校際賽事，與來自世界各地的學生選手一較高下，代表學校在世界舞台上爭取榮耀！全球總決賽冠軍隊伍不僅將把20,000歐元的獎金抱回家，其校園更可獲得最先進的設備贊助以創立電競中心。台灣「Red Bull Campus Clutch」校園英豪爭霸戰自3月23日至5月15日舉辦。
史上規模最大的電競賽事「Red Bull Campus Clutch」校園英豪爭霸戰即日起開放報名！這項史無前例的比賽，向全國各地的學生遊戲玩家發起挑戰，邀請年滿18歲以上的學生組隊代表學校，在國際舞台上為校、為國爭光，創造歷史。各校學生必須召集5人來組成團隊，並且參加三階段的比賽：資格賽、全國決賽，以及全球總決賽；「Red Bull Campus Clutch」校園英豪爭霸戰－台灣資格賽將於3月23日至5月15日期間舉行。在這個令人血脈噴張的電競盛會，晉級全球總決賽的各大城市冠軍隊伍將擁有一生一次的機會，與世界各地最強的《特戰英豪》學生電競選手一同爭奪最高榮耀。為全力支援台灣冠軍隊伍，每位成員更將獲得SteelSeries電競周邊，包含耳機、鍵盤、滑鼠，同時也將獲邀成為由台灣大哥大與TeSL將於2021年底舉辦的特戰英豪校際盃參賽種子隊伍，並有機會能為其校園獲得最先進的設備贊助以創立電競中心。而最終拿下全球冠軍的隊伍，還能贏得高額獎金：20,000歐元，更將獲得獨家機會可以前進《特戰英豪》大師賽，親眼目睹《特戰英豪》電競明星間的激烈競賽。 Twitch指出，《特戰英豪》是為2020年成長最快、討論度最高、觀看次數最多的遊戲之一，甚至打破了『單一遊戲類別的單日觀看時間記錄』，達到3400萬小時。「Red Bull Campus Clutch」校園英豪爭霸戰為培育未來極具潛力的《特戰英豪》電競團隊，規劃了全球認可的公平、公開的競爭環境作為起點，讓全球50多個國家/地區的團隊有機會與來自世界各地的玩家競爭，使其磨練技能並了解專業電競賽事的比賽規格。