34名「推筒子」賭徒么喝聲中一網成擒
記者鄧力軍/台中報導
2021-03-02 13:14:03
陳姓男子109年9月在台中市北屯區一處民宅內開設「推筒子」賭場，雇用鄧姓男子擔任現場清算賭客輸贏的「中尊」，另由廖姓、由姓兩名男子擔任「把風」；第五分局警方根據線報，於賭客么喝聲此起彼落中破門抓賭，一舉逮捕34人，查扣現金22萬餘元、玩具鈔籌碼227萬餘元及監視器、對講機、麻將筒子等証物。台中地院依共同犯圖利聚眾賭博罪判處陳男等4人有期徒刑3至4月，其餘賭客均依社維法裁處罰金。
台中市警五分局於109年9月間接獲線人通報，指出北屯區在一處民宅內暗藏一場俗稱「推筒子」的職業賭場，每晚出入聚賭的賭客多達數十人。警方於9月14日前往勘察後確認屬實，但不打草驚蛇，待翌(15)日凌晨趁數十名賭客么喝聲中，警方突襲抓賭，34名賭客及賭場人員一舉成擒。警方調查，賭場係陳男(30歲)以每日8000元承租場地，另以2000元雇用鄧男擔任賭場「中尊」，於賭桌現場待莊家與閒家將輸贏的錢清點後，立即向賭客收取抽頭金；由男及廖男兩人則擔任「把風」，負責賭客的進出及觀察有無警察前來查緝。賭博方式為：以麻將筒子（36張）及4張白板牌為賭博工具，進行對賭（俗稱推筒子），賭客輪流擔任莊家後，由莊家與另3位玩家對賭，每人發2張牌組合起來的點數與莊家輸贏點數大小、對子，1到9筒為1到9點，白板牌為半點，點數最大9，點數加總為10點、20點為0（鱉十）為最小牌，對子牌以白板對子為最大，1筒對子為最小，並向贏錢的賭客抽頭3％牟利。陳、鄧、由、廖等4名賭場人員被依共同犯圖利聚眾賭博罪判刑，其餘31名賭客則依社會秩序維護法裁罰。