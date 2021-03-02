陳水扁高雄住家大樓附近傳槍響　一嫌中彈亡

我是廣告 請繼續往下閱讀
警方在明誠四路，前總統陳水扁高雄住處旁的路邊停車格發現李嫌行蹤，警方前後包夾要上前查緝的時候，李嫌見狀在白色BMW自小客車內持槍，企圖對警方開槍，因嫌犯持槍已經威脅到執法人員安全，執法人員立即開槍反擊，現場擊發19槍，並破窗逮捕嫌犯，嫌犯槍傷大多集中在腹部，警方立即將嫌犯送醫，警方隨後在李嫌車上找到一把克拉克制式手槍，有1發已經上膛，彈匣裡還有12發，共13發，至於李嫌有沒有開槍，警方鑑識小組還在查證中。
黃建榮表示，57歲的李姓主嫌與其它5名嫌犯涉及嘉義市一起擄人勒贖及強盜案件，住在嘉義縣的柯姓富商1月24日到嘉義市中興路一間SPA會館，凌晨3點步出會館準備開車返家時，遭到3名歹徒，疑持槍枝強押上被害人車輛，並將被害人押到嘉義縣朴子監理站的對面，恐嚇被害人要求友人拿錢贖人，被害人的友人將贖款分裝在兩個帆布袋，並放在歹徒指定監理站旁一部車輛的後方，嫌犯見得手後，在當天凌晨5點10分左右就將人釋放，被害人並沒有受傷。黃建榮說，李姓主嫌有毒品、強盜及槍砲前科，一生幾乎都在監獄進出，出獄後也沒有什麼經濟來源，有可能因此犯下這起擄人勒贖強盜案，經警方了解，李嫌是在服刑時與被害人的一位「長輩」結識，出獄後也曾住在該位長輩家裡一個多月，所以了解被害人的經濟狀況。
至於外傳被擄的柯姓富商是名「組頭」，黃建榮則說這涉及到偵查不公開，警方保留，僅說是「網路業者」，至於李嫌服刑時結識的「長輩」是否是道上人士，黃建榮說「這部分還要調查」，但目前看起來該位「長輩」並沒有參與這次犯案。針對贖金流向，黃健榮說，被害人向警方供稱是交付300萬，但警方認為這個金額恐有所保留，專案小組還在持續追贓中；黃建榮並強調，有關不法之徒挑戰公權力的行為，警政署及警方全力支持警察正確大膽使用槍械，有信心強勢執法捍衛治安。