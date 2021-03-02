陳水扁高雄住家大樓附近傳槍響　一嫌中彈亡

1嫌中彈送高醫，但急救後仍不治身亡，

嘉義市警局局長黃建榮現場指出，這起擄人勒贖強盜案由嘉義警方會同刑事局南打中心等單位組成專業小組，並報請嘉義地署檢察官指揮偵辦，經過長達半個多月的追緝，在今日清晨向法院申請6張拘票及15張搜索票，出動57人，兵分6路查緝，除了主嫌外已逮捕2人到案，

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▲前總統陳水扁高雄住家大樓附近傳出槍響，一人中彈身亡。（圖／讀者提供）

× ▲前總統陳水扁高雄住家大樓附近傳出槍響，一人中彈身亡。（圖／讀者提供）

▲嘉義市警局局長黃建榮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.02）

× ▲嘉義市警局局長黃建榮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.02）

▲警方現場拉起封鎖線。（圖／讀者提供）