NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

陳水扁高雄住家大樓附近傳槍響　一嫌中彈亡

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-03-02 13:10:55｜2021-03-02 13:24:15

前總統陳水扁高雄住家大樓附近傳出槍響，一人中彈身亡。（圖／讀者提供）
▲前總統陳水扁高雄住家大樓附近傳出槍響，一人中彈身亡。（圖／讀者提供）
今（2）日上午九點半左右，高雄市鼓山明誠四路美術館旁，前總統陳水扁高雄住處大樓附近傳出槍響，1嫌中彈送高醫，但急救後仍不治身亡，因附近為高級住宅區，也引發民眾驚慌，嘉義市警局局長黃建榮現場指出，這起擄人勒贖強盜案由嘉義警方會同刑事局南打中心等單位組成專業小組，並報請嘉義地署檢察官指揮偵辦，經過長達半個多月的追緝，在今日清晨向法院申請6張拘票及15張搜索票，出動57人，兵分6路查緝，除了主嫌外已逮捕2人到案，目前還有3名共犯在逃。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲前總統陳水扁高雄住家大樓附近傳出槍響，一人中彈身亡。（圖／讀者提供）
▲前總統陳水扁高雄住家大樓附近傳出槍響，一人中彈身亡。（圖／讀者提供）
警方在明誠四路，前總統陳水扁高雄住處旁的路邊停車格發現李嫌行蹤，警方前後包夾要上前查緝的時候，李嫌見狀在白色BMW自小客車內持槍，企圖對警方開槍，因嫌犯持槍已經威脅到執法人員安全，執法人員立即開槍反擊，現場擊發19槍，並破窗逮捕嫌犯，嫌犯槍傷大多集中在腹部，警方立即將嫌犯送醫，警方隨後在李嫌車上找到一把克拉克制式手槍，有1發已經上膛，彈匣裡還有12發，共13發，至於李嫌有沒有開槍，警方鑑識小組還在查證中。
▲嘉義市警局局長黃建榮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.02）
▲嘉義市警局局長黃建榮。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.03.02）
黃建榮表示，57歲的李姓主嫌與其它5名嫌犯涉及嘉義市一起擄人勒贖及強盜案件，住在嘉義縣的柯姓富商1月24日到嘉義市中興路一間SPA會館，凌晨3點步出會館準備開車返家時，遭到3名歹徒，疑持槍枝強押上被害人車輛，並將被害人押到嘉義縣朴子監理站的對面，恐嚇被害人要求友人拿錢贖人，被害人的友人將贖款分裝在兩個帆布袋，並放在歹徒指定監理站旁一部車輛的後方，嫌犯見得手後，在當天凌晨5點10分左右就將人釋放，被害人並沒有受傷。
黃建榮說，李姓主嫌有毒品、強盜及槍砲前科，一生幾乎都在監獄進出，出獄後也沒有什麼經濟來源，有可能因此犯下這起擄人勒贖強盜案，經警方了解，李嫌是在服刑時與被害人的一位「長輩」結識，出獄後也曾住在該位長輩家裡一個多月，所以了解被害人的經濟狀況。
▲警方現場拉起封鎖線。（圖／讀者提供）
▲警方現場拉起封鎖線。（圖／讀者提供）
至於外傳被擄的柯姓富商是名「組頭」，黃建榮則說這涉及到偵查不公開，警方保留，僅說是「網路業者」，至於李嫌服刑時結識的「長輩」是否是道上人士，黃建榮說「這部分還要調查」，但目前看起來該位「長輩」並沒有參與這次犯案。
針對贖金流向，黃健榮說，被害人向警方供稱是交付300萬，但警方認為這個金額恐有所保留，專案小組還在持續追贓中；黃建榮並強調，有關不法之徒挑戰公權力的行為，警政署及警方全力支持警察正確大膽使用槍械，有信心強勢執法捍衛治安。
關鍵字

NOW民調中心

中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

繼續作答
您最喜歡吳孟達那一部作品？

您最喜歡吳孟達那一部作品？

繼續作答
那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
23.27%76.73%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀