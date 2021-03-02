藻礁公投成案 一文搞懂環團和政府吵什麼
記者張志康/綜合報導
2021-03-02 13:26:51｜2021-03-02 14:11:32
國內第一個由民間團體發起的生態保育公投，昨（1）日初步達到了第二階段連署門檻。為什麼一個生態保育的議題，會讓執政黨和在野黨全力動員，甚至在網路上掀起「懶人包大戰」？讓《NOWnews今日新聞》幫你整理這幾年來的歷程，搞清楚整起事件的來龍去脈。
事情是怎麼開始的？事情的起源，要說到蔡政府上台、賴清德擔任行政院長的2018年。2016年蔡英文上台後，為實現「2025非核家園」政見，推出能源轉型政策。中油天然氣第三接收站（三接）的提案，浮上台面。2018年，社會上的焦點話題在於深澳燃煤電廠到底建不建一事，賴清德甚至說出「乾淨的煤」，引發社會議論。但當時適逢縣市首長大選前，藍營強打深澳電廠將導致北台灣嚴重空汙，讓綠營嚴重失血。到了2018年10月初，賴清德突然拋出「用觀塘換深澳」的政策急轉彎，平息深澳電廠的爭議。這裡的觀塘，說的正是如今的爭議核心。藻礁是什麼？回過頭來，為什麼環保團體「珍愛桃園藻礁聯盟」力挺藻礁，不惜硬槓中油及政府政策？所謂的藻礁，簡單說就是一群可以進行「鈣化作用」的海藻，在不斷的生長、代謝過程中，形成海岸礁岩。和珊瑚礁的概念相近，差別在於珊瑚礁是珊瑚蟲這種動物造礁，而藻礁則是透過「珊瑚藻」，尤其是大潭藻礁的無節珊瑚藻死亡後鈣化，逐漸沉積形成的礁岩。相較於珊瑚礁，藻礁的生存條件更嚴苛，平均10年才生成1公分，生長速度緩慢，現有的藻礁是經過7600年的生長，才有如今規模。目前的大潭藻礁是全球少數僅存的現生淺海藻礁，豐富生態養育近百種生物，包括保育類的柴山多杯孔珊瑚、綠蠵龜、台灣白海豚等，獲國際保育組織Mission Blue列為東亞第一個生態希望熱點。環評有政治力介入？第一個爭議，發生在2018年10月，公投領銜人潘忠政表示，三接的環評原本在2018年7月就遭環評委員會以「影響生態」的理由退回，但到了10月，就在時任環保署長李應元的意志下，13天內連開3次環評會，最後在專家試圖不出席，讓環評會流會的情況下，由官派代表強行通過。那麼，為什麼政府對於三接又這麼堅持呢？政府對三接的立場首先，目前台灣已有兩座天然氣接收站，分別位於台中及台南的永安。目前大潭電廠的天然氣均由這兩座天然氣接收站轉運。為有效提升國內天然氣供應的安全度和可靠度，因此設立在位在北部的桃園大潭，不只鄰近大潭發電廠，也可以減少南電北送的成本。更重要的是，目前天然氣管線已經滿載，大潭電廠若要增設燃氣機組，則原有的管線將不敷使用。對此，去年7月環保團體建議，將三接遷至新北的台北港，但行政院表示，預估三接工程將延宕11年，屆時北部可能出現電力缺口。新三接方案影響範圍有多大？經濟部表示，2015年規劃的開發方案，觀塘第三接收站開發面積達232公頃。為了兼顧供電穩定與環境保護，中油2018年1月提出替代方案，將開發面積縮減為37公頃；2018年8月底提出的「迴避替代修正方案」，進一步將開發面積減至23公頃，且只使用2003年之前已開發填地區域，避開藻礁；同時採取友善工法，維持藻礁跟潮間帶的生態。但環保團體指出，三接由工業區與工業港兩案組成，依環評資料，工業港將新增填海造地21公頃，且會設置碼頭海堤及北防坡堤、浚挖航道及迴船池，影響總水域面積為913公頃。經濟部的說法完全忽略了不提工業港的影響，只談海平面的部分，試圖魚目混珠、誤導大眾。藻礁公投大事記2020年6月，搶救大潭藻礁行動聯盟面見總統蔡英文，並在蔡英文指示下，成立「溝通平台」。到了6月下旬，相關的溝通及談判破裂，6月23日，搶救大潭藻礁行動聯盟發起「搶救藻礁公投」連署，短短一周內就達成第一階段目標。去年12月，「搶救藻礁公投」展開第二階段連署，目標是35萬份，但一直到今年2月18日，連署份數還差27萬份。此時，在野黨包括時代力量、台灣民眾黨及國民黨都開始投入連署動員。行政院、經濟部及執政的民進黨也展開各種「梗圖遊說」。到了3月1日，連署份數突破了中選會規定的28.9萬份，終於讓第一個生態保育類公投成案。