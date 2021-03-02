北上推銷鳳梨　潘孟安：2022縣民會做出最好選擇

台灣外銷鳳梨9成銷往中國大陸，但是中國海關總署日前以台灣鳳梨有害蟲為由，宣布暫停禁止台灣鳳梨進口，引發中南部農業縣市驚恐。屏東縣長潘孟安今（2）日北上推銷屏東鳳梨，被問到2022接班人選，表示相信縣民會做出最好選擇。

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