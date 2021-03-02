北上推銷鳳梨 潘孟安：2022縣民會做出最好選擇
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-02 14:14:14｜2021-03-02 14:18:52
台灣外銷鳳梨9成銷往中國大陸，但是中國海關總署日前以台灣鳳梨有害蟲為由，宣布暫停禁止台灣鳳梨進口，引發中南部農業縣市驚恐。屏東縣長潘孟安今（2）日北上推銷屏東鳳梨，被問到2022接班人選，表示相信縣民會做出最好選擇。
民進黨立委周春米今日上午於立法院舉辦「米鳳有約-是誰住在屏東的大鳳梨裡？！」推銷屏東金鑽鳳梨，包含行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌、農委會主委陳吉仲、潘孟安與民進黨籍立委等都出席支持農民。會後媒體聯訪，媒體詢問今天特地北上來參加推銷屏東鳳梨活動，是否要接班給周春米？潘孟安回應表示，今天賣鳳梨跟政治無關，相信誰最關心屏東、用心做事，就是縣民最佳選擇。針對中國禁止鳳梨進口後，會不會擔心還有下一波動作？潘孟安表示，應該還會，但正常經貿往來，如果有政治操作不太好，屏東鳳梨銷到中國佔總產量一成，蓮霧也佔總產量一成，「我們當然需要中國市場，若是因這樣原因，更該分散更多市場，或是內銷加工再轉化、在量產有所調整」，相信才會更有競爭力。周春米則表示，鳳梨不只是台灣的事，屏東現在是產季，地方首長也很憂心，大家一起來努力，不只是挺屏東鳳梨，也挺台灣鳳梨，讓台灣旺起來，是大家一起的責任。由於屏東立委莊瑞雄、鍾佳濱與周春米被視為要角逐2022屏東縣長的人選，因此3人同場出席活動引發關注。周春米指出，她有在黨團邀請莊瑞雄、鍾佳濱出席活動，莊瑞雄有來，但是有事先離開，相信大家挺鳳梨、挺農友的心都是一樣的。