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力挺台灣鳳梨　盧秀燕：不分縣市協助農民

記者柳榮俊/台中報導

2021-03-02 13:32:57

力挺台灣鳳梨　盧秀燕：不分縣市協助農民
▲台中市長盧秀燕在臉書表達力挺農民的立場，不分縣市挺農民！台灣人挺台灣人。(圖／擷取盧秀燕臉書2021.3.2)
中國大陸對台下鳳梨禁令，台灣鳳梨從(1)日起禁止外銷至中國大陸，台中市長盧秀燕在臉書表達力挺農民的立場，今(2)日早主持市政會議更宣示，不分縣市協助農民的決心。盧秀燕指出，台中鳳梨產季落在5至8月左右，以內銷為主，價量尚未受影響；儘管如此，市府將持續觀察因應，對於南部地區鳳梨產季多在3、4月，她私底下已跟其它縣市長聯絡，允諾伸出援手、全力協助。
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盧秀燕說，農產品議題是所有農民的議題，大家都要一起關心，台中主要種植土鳳梨，多種植於霧峰、沙鹿及清水等地區，短時間價量方面暫無受影響，且台中市鳳梨主要以內銷為主，市府仍在觀察當中；由於南部縣市產季在3、4月左右，可能較受影響，她私底下已跟其它縣市長聯絡，表達台中市的關心，大家共同努力。
盧秀燕提到，日前聯繫南投縣長林明溱指出，因中部鳳梨大概都在7月份產出，目前南投縣未受影響，未來若有需要的話會再與市府聯絡。盧也舉例，先前台東縣長饒慶鈴提及台東鳳梨釋迦受疫情影響外銷，希望大家幫忙協助，原希望台中市協助行銷3000多公斤左右，但台中市一舉賣破5萬公斤，大力支持農產品，若各縣市需要幫忙的話，台中市都會伸出援手、一同關心。
農業局表示，台中的鳳梨產地在霧峰、沙鹿及清水一帶，產期約在5至8月左右才到，耕作面積約152公頃，年產量6700噸，產量並不算多，過去以來，主要都是內銷為主，目前尚沒有影響，未來也會加強促銷。
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