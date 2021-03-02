名家論壇》盧燕俐／外資喊的飆股天價，可以信嗎？
文/盧燕俐
2021-03-02 14:23:28
過去一年，台股飆股不少，近期熱門飆股，PCB南電(8046)榜上有名。去年一整年，已從50多元漲至180元，沒想到，今年才過兩個月，又持續強勢大漲超越300元。更誇張的是，高盛喊天價420元，讓小股民心癢癢，真不知到底該不該追？並衍生出相關話題：外資喊的誇張天價，可以相信嗎？
先簡單說，南電的題材在於ABF載板需求大增，主要運用在PC、伺服器、AI晶片等，由於全球供給並未同步大增，使得整體產業供需缺口，至少高達兩成以上，且正醞釀下一波的漲價潮，也讓三家載板廠商，包括：南電、欣興和景碩，獲利突飛猛進。以南電來說，2016到2018年都陷入虧損，2019年EPS在獲利邊緣，2020年則大幅跳升到5.57元。高盛證券極力看多，認為2021年至2023年，獲利還會再翻倍，預估EPS分別是11.66、18.76與26.59，喊出目標價天價420元，並納入「亞太區優先買進清單」，報告一出，即使2月24日大盤重挫，南電盤中居然還漲停，外資分析師喊股威力，可見一斑。好，問題來了，讀者或許會問：2021年才剛開始，現在就能精準估算出2023年的EPS，會不會說得太早了一些？其實，這就是多頭時代的特色，只要有題材，法人先喊先贏，後年獲利能否真達標並不重要，反正股價先拉一波、客戶先賺一趟再說。一般來說，評估股價的合理性，會用本益比。年初是企業畫大餅的好時機，也是法人拉股價的好時節，此時選股，正常法人會用今年全年的EPS，作為進出參考，像是南電，以今年EPS計算，本益比已高達26倍，並不算太便宜。可是，大多頭時代，瘋狂一點的法人，會用明年本益比來衡量，高盛預估南電明年EPS又進一步成長到18元，已比許多法人估的15元還要樂觀，若以EPS15元來看，南電本益比20倍，確實不算太貴，股價還有些想像空間。如果再瘋狂一些，用2023年預估獲利來看，南電目前本益比還不到12倍，即使未來漲到420元，本益比也不過才提升到16倍，高盛的邏輯似乎不全然是歪理。但關鍵就在於，產業變化迅速，包括南電在內，多家廠商已積極擴廠，需求端只要有任何風吹草動，各大廠原先期待的成長性，就會遭到質疑。也因為股價一年已大漲6倍，散戶現在要追買，必須具備十足的把握與勇氣。當然，搭配籌碼面觀察，也是重要思考角度。南電是台灣幾家投信的重要持股，從去年九月起，就一路大買，隨著股價大漲，投信也從今年一月下旬開始調節，外資則是買多賣少，顯示外資這波是真心看好，不純粹口頭說說而已。只是就目前股價，離高盛目標價還有4成漲幅，真會來到這個天價嗎？除了個別企業的獲利能力外，大盤位階也是個重點，現階段台積電漲不動，強勢族群IC設計也偏弱，大盤不夠穩，中小型股雖短暫成資金避風港，但也有輪跌的風險。讀者在追逐這類飆股時，緊密研究法人動態，並嚴設停損停利，才有機會富貴險中求。●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com