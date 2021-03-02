當主管常被要求請客？台人揭職場「暗黑文化」　全場戰翻

踏入職場後除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。想要升遷當上管理階級，本身工作能力達標以外，也會因為是否具備能與團隊進行良好溝通的能力而列入考慮。在台灣有不少主管會利用「請客」的方式偶爾替下屬們點個飲料、小點心希望增進感情，但這就讓網友們相當好奇這項「請客文化」是否為主管的「必要技能」，話題曝光後立刻引起熱議。

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日前在PTT的Tech Job版上就有網友提問

「當主管一定要請客嗎？」

，原PO解釋自己認識在科技業任職主管的朋友。而也因為主管的身分，時常被團隊或下屬們要求請客，通常都是些辦公室的下午茶小點心、手搖杯，偶爾聚餐吃飯也會被要求請客等等，這就讓他相當不解的詢問「請問一下主管請客是台灣特有的文化嗎？還是全世界都有？」。

▲職場禁忌百百款，主管是否該主動請客恐怕是見仁見智。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

這篇文章掀起網友熱烈討論，一派網友認為錢能解決的事都是小事，認同的表示這項文化算是與同事們的互動、社交，能達到帶人帶心的功效「一個月花兩三千如果能換到下屬不偷偷捅你其實超划算」、「其實有時請客是降部下怒氣值，不然每天被你cue其實容易積怒」、「如果請客真的能買到人心，花下去吧」、「帶心有很多種方法，這是最簡單的一種」、「這種事做到不會加分，但沒做到大扣分」、「在日本連聚餐主管都要付最大份」。

不過原PO也好奇回應，以工程師的薪水來說「每個人下班吃的喝的隨便都比主管還好，請飲料、食物這真的買的到人心嗎？」，另一派認為「主管請客文化」其實不一定有用的網友就紛紛表示「有些事情若不是發自內心主動做的就沒意義了，建議調整心態，照顧底下的人不用光靠施小利」、「靠技術讓大家心服口服的類型，不請別人照樣會服你」、「不一定要請啊，全都公事公辦也很好」。（編輯：楊智傑）