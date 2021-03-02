無法保證科學園區不缺水 陳玉珍嘆蘇貞昌沒肩膀、像渣男
記者吳承翰／台北報導
2021-03-02 15:08:47｜2021-03-02 15:11:40
立法院第三會期開議，行政院長蘇貞昌今（2）日率領部會官員赴院會進行施政報告，並備質詢。國民黨立委陳玉珍質詢時，提到包含新竹科學園區、台中科學園區、台南科學園區，都面臨水庫見底，恐在5月前因缺水影響半導體生產產能，蘇則表示政府提早停灌、也提前啟動海水淡化，做出許多手段維持產業穩定。然而陳玉珍多次要蘇貞昌「保證不缺水」，蘇都不肯鬆口，讓陳大嘆「你這樣好像渣男。」
陳玉珍質詢時，提到截至昨日的資料，負責供應竹科用水的寶山水庫，蓄水量只剩下24%，台中科技園區跟台南科技園區，各自的水庫也只剩下15%的蓄水量，甚至連水利署都說，除非降下及時雨，否則這些水庫的只能再供應30天到60天，外媒也報導，指出台灣半導體生產，60天後將產生缺水危機。經濟部長王美花答詢時強調，政府一直有做最壞的打算，一定會維持五、六月相關民生供應用水。陳玉珍轉問蘇貞昌，「雨季來臨前科學園區都不缺水，院長敢保證嗎？」蘇貞昌強調，行政院自去年就密切關注極端氣候，由於去年都沒有颱風帶來的豐沛降雨，他們已提早停灌、啟動海水淡化措施，會維持產業穩定。陳玉珍再問「院長保證科技廠在雨季來臨前不缺水？」蘇貞昌說會持續從各地調水，維持供水穩定，但始終沒有給陳玉珍要的保證。陳拐個彎再問蘇「你會努力，但不敢保證嗎？」蘇貞昌則認為陳玉珍試圖引導問答，加上她個人的形容詞，並不妥當，陳則強調民眾需要行政院長的一句話，讓他們安心，蘇則重申，只要國人節約用水，供水就能無虞。聽到蘇貞昌的說法，陳玉珍比喻蘇就像感情中的渣男，不敢給承諾，只會提他做了多少事情，但女生沒聽到保證就無法安心，蘇貞昌認為陳玉珍的說法不合適，他說「委員的形容不太好，大概常常想那個東西。」質詢結束後，陳玉珍受訪時表示，渣男並非她質詢前就想好的形容，她其實很肯定蘇貞昌的行政能力，想藉此做球，讓蘇向全民宣示台灣的半導體產業不會受到缺水影響，無奈蘇不肯給承諾。陳玉珍說「渣男是這個時代的用語，在以前會說這個官員沒肩膀、不敢承擔責任」。