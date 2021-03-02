徐乃麟避嫌性騷擾只碰1女星 談雞排妹「小心激進的人」
記者羅凌筠/台北報導
2021-03-02 15:12:08
曾國城遭雞排妹控訴撞胸，今（2）日錄《天才衝衝衝》神隱攝影棚，徐乃麟也跟雞排妹合作過，他受訪表示：「她本身個性比較犀利，一樣米養百種人，遇到比較激進的人，我們稍微小心一點。」
上過徐乃麟節目的火辣女藝人無數，他自豪入行快40年，一向分寸拿捏得宜，放眼整個演藝圈，大概也只會跟張文綺勾肩搭背，他笑說：「我在圈子快40年，從來不讓別人覺得乃哥色瞇瞇的，除非跟張文綺，她像我女兒一樣，常跟她搭肩，已經變成父女，感覺不一樣。」徐乃麟透過曾國城事件，也提醒自己跟女藝人保持一個最起碼的距離，「不管是肢體動作，還是說者無心聽者有意，我一直很注意這個，有時候跟女藝人搭個肩，有些人感覺會不一樣，不要讓人家覺得有吃豆腐、佔便宜的嫌疑。」
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