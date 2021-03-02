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傳AZ疫苗比BNT對長者更有效？莊人祥曝數據說明

編輯林莞茜／綜合報導

2021-03-02 15:14:44｜2021-03-02 15:27:01

▲針對今（14）日新增4例境外移入COVID-19病例，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥進行說明。（圖／記者賴志昶攝2020.12.14）
▲疾管署發言人莊人祥針對AZ疫苗在各國施打情形進行說明。（圖／NOWnews資料照）
新冠肺炎疫苗陸續在各國施打，不過有傳言稱AZ疫苗的施打效力較BNT疫苗弱，而各國也針對65歲以上施打制定不同的政策，關於各國在長者施打AZ疫苗的情形，疾管署發言人莊人祥表示，國際上目前分兩派，一派認為施打證據不足，一派對施打有所保留，目前台灣要對65歲以上民眾開始施打要等到疫苗數量到達一定的量才會開放，所以現階段會先持續觀察全世界的研究，並根據結果進行滾動式檢討。
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▲各國AZ疫苗施打情形。（圖／疾管署提供）
▲各國AZ疫苗施打情形。（圖／疾管署提供）
莊人祥今（2）日在疾管署例行記者會上，針對AZ疫苗相關問題進行說明。他表示，世界衛生組織在2月10日時有建議所有年齡層的人都可以接種AZ疫苗，年長者部分，歐盟藥品管理局也曾發聲明指出，雖然需要更多實驗數據佐證，但認為長者是可以施打AZ疫苗的。
不過，莊人祥說，國際上對於AZ疫苗在長者施打的部分分為兩派，有一派認為AZ疫苗在臨床試驗上，65歲以上的民眾接受施打AZ疫苗證據不足，另一派國家則對這方面持有保留態度。不過像是英國就不限制長者施打，衛生單位也提出實證，指出英國對750萬人進行研究，發現70歲以上的長者在打了BNT跟AZ疫苗後，有症狀的民眾在疫苗保護力部分，BNT接種一劑施打後28到34天，四周後，保護力為61%，但35天後反而變差，變成57%，那AZ疫苗則是在28到34天，它的保護力是60%，但35天之後更好，是73%，所以看到報導指稱BNT是在57至61%、AZ在60至73%是這樣來的。
莊人祥稱，可以看到兩種疫苗在打了一劑後保護力都差不多，那甚至AZ在35之後保護力還更好。他表示，也因爲如此，像是加拿大就分成兩派，政府單位覺得65歲以上打沒問題，但加拿大國家免疫委員會就不建議施打；法國先前有限制65歲以上施打，但現在已經開放；德國和韓國對65歲以上施打有提出限制，不過近來德國有在研議要放寬，至於其他更多國家的開放與否暫不舉例。
最後莊人祥說，目前台灣是建議都要打疫苗，不過由於疫苗有施打的先後順序，讓65歲以上的民眾施打是要等到疫苗有一定的量才會開放，在這段時間下，全世界的研究還會持續進行，疾管署這邊也會繼續根據相關研究結果來做滾動式的檢討。
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