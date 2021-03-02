SBL／JC戰象來了！九太新洋將周日亮相 選偶像Kobe背號
記者鍾東穎/台北報導
2021-03-02 15:37:30
第18季SBL上半季以第3名坐收的九太科技，今(2)日亮相196公分高的新洋將Jordan Caroline，命名為「JC戰象」，身為「黑曼巴」Kobe Bryant鐵粉的他選了24號為背號，總教練劉嘉發表示，本周日九太下半季首戰對台銀就會登場。
九太表示，當初給了十幾個名字給Caroline選擇，最後決定以英文縮寫「JC」諧音結合九太隊徽戰象，命名為「JC戰象」。而背號則選擇偶像Kobe的背號，並表示媽媽剛好也是8月24日出生。出生運動世家的JC戰象，祖父與父親皆是NFL球員，父親Simeon Rice曾是亞利桑那紅雀、坦帕灣海盜球員，並於海盜隊獲得2002超級盃冠軍，母親Jayna Caroline也是田徑選手。JC戰象畢業自內華達大學，身高6尺6吋（195公分），今年25歲，主打前鋒，內華達大學出產過許多NBA明星，像JaVale McGee、Shawn Marion。JC戰象曾在2019年與洛杉磯湖人隊簽約，去年加入NBA G-league及以色列籃球超級聯賽，台灣則是他生涯第二個海外職業聯賽。九太表示，JC戰象過年前抵台，2月22日結束14天隔離後安排他進行新冠肺炎檢測，7天自主健康管理再次檢測，皆為陰性，確保全隊健康安全。劉嘉發表示，今天下午JC戰象就會和球隊首次團練，「感覺他是蠻乖的孩子，場上充滿活力，進攻手段也多元，外線不錯，會花一些時間讓他跟本土結合，提升團隊戰力。」目標擊敗上半季沒贏過的台啤和裕隆。