回任基金會鋪路2022？鄭麗君：更希望帶動討論台灣下一步
記者劉育辰／台北報導
2021-03-02 15:38:07
前文化部長鄭麗君卸下官職後，於去年10月回任「青平台」董事長職務。經常被點名為下一屆台北市長參選人人選的鄭麗君，在今（2）天與媒體餐敘時不諱言前兩次選舉，都有人徵詢她是否有意投入，但她的性格是偏向「執著在當下做的事」的人，而她目前想做的是在台灣台灣民主深化的過程中，透過共學平台帶入新思維，與其討論誰適合選什麼，她更希望帶動大家思考、討論台灣的下一步。
鄭麗君表示，青平台基金會將在今年成立永續民主研究中心及民主致理學院，為的是在現階段台灣民主深化的過程中，有一個中心能協助帶入新的思維，跟選舉無關。鄭麗君並不諱言，在前兩次選舉都有人來徵詢她，但每個階段我都有當時的任務在身，自己的個性又是會執著在當下的人，所以沒有投入選舉。而她現在想做的，就是催生一個共學平台，這是她為台灣政治努力的方式。鄭麗君強調，有很多人優秀的人才跟前輩也被期待投入2022年的選舉，未來的事，現在去思考還言之過早，選舉不只是思考自己的下一步，要有更大的格局，看台灣下一步怎麼走，以及自己的定位在哪裡，與其討論誰適合選什麼，她的下一步，是更希望大家討論台灣的下一步，帶動大家思考跟討論。