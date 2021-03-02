香港選舉制度面臨「地震」！路透：中共兩會可能下令改革
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-02 15:52:37
香港警方國安處昨（1）日以《港區國安法》顛覆國家政權罪起訴去年（2020）7月參與民主派立法會初選「35+」的47人，其中包括前議員、區議員以及民運人士。去年因為疫情而延後的立法會將在9月舉行，鑑於去年民主派聲勢強大，《路透社》今（2）日報導指，中共很可能在本週的「兩會」上提出選舉制度改革，為香港民主帶來翻天覆地的變化。
民主黨去年立法會初選，投票率創下新高，逾61萬人參與投票，遠遠超過17萬的目標，民主派士氣大振，希望能夠在立法會拿下超過半數的席次。《路透社》引述內部消息指，民主派的聲勢驚動了香港親中、建制派，北京高層即將在香港發起「地震般」的變革，徹底改變其民選制度。對香港選舉制度的更動，預計將在本週於北京舉行的全國人民代表大會、全國政協會議（兩會）上正式提出。其中一的前兆是國務院港澳辦主任夏寶龍直接點名要嚴懲「亂港份子」，特別是黃之鋒、黎智英以及戴耀廷。其中，前港大法律系服教授戴耀廷就是2020民主派初選的主要倡議者之一。夏寶龍還表示，北京將進行「系統性改革」只允許所謂的「愛國者」擔任香港公職人員。在親中派政治雜誌《紫荊雜誌》（Bauhinia Magazine）中，夏寶龍表示，香港選舉制度應視情勢調整，將「非愛國者」排除在系統之外。《路透社》報導，雖然夏寶龍並未透露「系統性改革」的細節，但北京會讓香港選舉程序更符合中國的喜好，就連一些親北京派人士也擔憂這樣的變動最終會損害香港社會。選舉改革將會是香港民主面對的新一波衝擊。