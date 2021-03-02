AZ疫苗該不該打？林氏璧曝理想疫苗排名
記者陳致宇／台北報導
2021-03-02 16:05:36｜2021-03-02 16:05:43
台灣透過COVAX平台配送476萬劑新冠肺炎疫苗，第一波將取得20萬劑牛津（AZ）疫苗，預計今年第二季以前完成交貨，不過AZ疫苗防護力仍存在不少爭議，前台大醫院感染科醫師林氏璧認為，若可以選擇自己要打什麼疫苗，首選會是輝瑞或莫德納這類的mRNA疫苗，AZ、嬌生等腺病毒疫苗則是排名第三，但他強調，對AZ、嬌生疫苗仍有很大的信心，如果是在有機會接觸患者的第一線人員，建議還是有疫苗就先施打，「誰知道下一批疫苗何時來，或是是什麼廠牌呢？」
林氏璧表示，選擇自己要打什麼疫苗，首選是輝瑞、莫德納這類的mRNA疫苗，諾瓦瓦克斯次單位蛋白疫苗次之，第三才是AZ、嬌生、俄羅斯史普尼克五號等等腺病毒疫苗。林氏璧解釋，雖然mRNA疫苗是種全新技術，但隨著輝瑞、莫德納疫苗的安全性資料越來越多，各自也都有超過1千萬人以上施打，現在對它們也越來越有信心，加上日前以色列公布輝瑞疫苗施打後結果，16歲以上所有年齡層的受測者保護力可達94%，對抗英國變種病毒株也有明顯效用，在綜合考量下，對這兩款疫苗極具信心。至於有機會最先抵台的AZ疫苗，林氏璧分析，腺病毒疫苗的抗體跟保護力表現確實都差一點，「我對它（AZ疫苗）真的是恨鐵不成鋼」，官方「擠牙膏式」的臨床試驗公布方法，研究到哪公布到哪，感覺有點急就章，造成每次要解讀試驗結果都相當困難。林氏璧進一步指出，相較於輝瑞及莫德納疫苗，臨床試驗人數都有3萬人以上，而AZ疫苗初期臨床試驗只希望打一劑，但後來看抗體資料才決定改為施打兩劑，陸續召回已經施打完第一劑的受測者，使得兩劑施打間隔從4至12周分散得非常廣。林氏璧說，一般而言，受測者應在同條件下與對照組相比，以獲得科學統計上可信服之結果，比方說輝瑞就是相隔21天、莫德納就是相隔28天施打第二劑。AZ疫苗追加劑量原則是隔28天給予，但因為是後來追加，所以追加第二劑的時間差非常多。其中劑量不同，施打第二劑間隔不同，等於讓臨床試驗又多了好多組別，這讓整個臨床試驗難以解讀。不過林氏璧強調，對AZ疫苗仍然很有信心，至少確定應可以有效防止重症，於美國進行的4萬人臨床試驗即將出爐，科學上的證據也會更完整。至於是否應該施打？林氏璧認為，「如果我是每天都在第一線有接觸確診病患的風險，我想有疫苗來了我就會打吧。畢竟，誰知道下一批疫苗何時來，或是是什麼廠牌呢？」
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