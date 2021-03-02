巷仔內／周春米揪潘孟安挺鳳梨 牽動屏東接班敏感神經
記者呂炯昌、鄭宏斌／特稿
2021-03-02 18:09:08
中國大陸禁止台灣鳳梨進口，引發軒然大波。為了力挺鳳梨農，府院黨、政府部會和立委們都動起來，全力搶救、認購鳳梨。來自鳳梨產地的民進黨屏東縣籍立委周春米今（2）日率先在立法院舉辦活動，還邀屏東縣長潘孟安北上，推廣屏東鳳梨，包括行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌和農委會主委陳吉仲等人，都出席支持。不過，潘孟安攜手周春米推廣屏東鳳梨，引發各界好奇，可能關乎屏東縣長2022的接班態勢，牽動綠營內部的敏感神經。
除了周春米是代表屏東的不分區立委，民進黨還有2個屏東選區立委莊瑞雄、鍾佳濱，這三人被視為要角逐2022屏東縣長的熱門人選，而各界認為，潘孟安有意支持周春米，潘今日北上參加活動，兩人更同框受訪。據了解，潘孟安競選期間遇上的選舉訴訟多找周春米操刀，周也為潘積極爭取地方建設，因而結下戰友情誼。2022縣長民調，莊瑞雄與鍾佳濱的民調互有領先，周春米則始終落後莊、鍾兩人，因此讓潘孟安感到著急，趁著這場挺鳳梨農記者會，一方面可以推廣屏東鳳梨，二方面拉抬周春米人氣，可說是一舉兩得。面對媒體詢問，潘孟安受訪時則四兩撥千金地說，今天賣鳳梨跟政治無關，「相信誰最關心屏東、用心做事，就是縣民最佳選擇」。不過，潘、周兩人同台互動多，已讓外界嗅到一絲接班傳承的意味。台灣每年出口4萬噸鳳梨中，屏東約占3萬噸，中國鳳梨禁令因而首當其衝。周春米受訪表示，在聽到中國要禁止台灣鳳梨進口後，在228連假前就主動開始籌劃，載了2卡車約4000公斤鳳梨北上。她強調，屏東是台灣鳳梨最大產地，因為產季已經開始，為了讓農民安心、維持鳳梨市場穩定，所以才會在立院舉辦鳳梨推廣會，並沒有府院高層下指令。不只屏東，南部其他縣市也受衝擊。民進黨立委王定宇表示，台南是全台第二大鳳梨產區，他的選區關廟也是鳳梨主要產地，平常都是3月中以後大量供貨，水果都是從最南邊往北收成，從屏東、高雄、台南、嘉義、雲林一路往北，從2月開始，直到5、6月就收尾，王定宇表示，台灣一年鳳梨產量42萬噸，經過民眾與企業認購後，4萬噸無法外銷的鳳梨已經轉單完成。他分析認為，鳳梨每年外銷約4萬噸，是台灣產值最大的水果，相信中國是經過算計，才會做出如此決定。民進黨立院黨團總召柯建銘表示，禁止台灣鳳梨進口只是台灣第一招，以後一定會有更多手段，未來挑戰會更多，為了支持台灣農民，他宣布立院黨團除了認購10萬元鳳梨外，每個委員辦公室更加碼10萬元，每次立院農特展一共有20萬元經費，採購台灣農產。