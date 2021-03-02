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小倆口偷結婚！男友媽竟鬧婚禮「狠推新娘」　結局超崩潰

編輯中心/綜合報導

2021-03-02 16:18:34

▲一名女網友發文抱怨，表示爸爸竟然向弟弟說「把女友肚子搞大，婚禮就省一筆不用辦了」，貼文一出，網友全氣炸。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有名女子和男友背著男友媽媽結婚，結果婚禮當天，對方竟來大鬧婚禮。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
結婚是人生中的大事，不少新人都會舉辦婚宴，邀約親朋好友一同來分享喜悅。不過，中國有名女子跟男友交往後懷孕了，由於男友媽媽不同意他們交往，所以兩人決定先結婚再告知媽媽，結果到了婚禮當天，男友媽媽竟然來大鬧婚禮，最後還做一件事，讓兩人直接分手。
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根據《網易新聞》報導，這名女子小薇（化名）跟男友從大學畢業交往到出社會，兩人決定把對方介紹給父母，當時她家人對男友很滿意，想不到男友媽媽的態度卻讓她很失望，「男友媽媽不同意我跟男友在一起，還說我家裡條件不如男友家，以後肯定會拿婆家的東西來貼補娘家」。
小倆口雖然沒得到男友家人的支持，但還是選擇在一起，後來小薇發現自己懷孕了，男友決定要對她負責並結婚，因此背著男友媽媽，「男友開始策劃我們的婚禮，來個先斬後奏，以後他媽媽不同意也得同意」。
▲男友媽媽在婚禮推了小薇，最後讓她流產了。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲男友媽媽在婚禮推了小薇，最後讓她流產了。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
沒想到的是，到了婚禮當天，男友媽媽竟出現在婚禮上，先是指著男友大罵不孝，甚至還動手打了小薇，由於她當天穿著高跟鞋，因此整個人被男友媽媽推倒在地，「我感覺肚子一陣疼痛，還在地上看到了紅色液體」。
事後，小薇被緊急送往醫院，但肚子裡的小孩還是流掉了，更讓她難過的是，男友提出了分手，「因為我父親把男友媽媽揍慘了，兩家人的恩怨太深了，他也累了不想繼續了」。（編輯：許智超）
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