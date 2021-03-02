腹瀉就診人次急升 疾管署：勤洗手效力大於酒精、乾洗手
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-02 16:14:38
近來國內腹瀉就診人次急升，疾管署經監測發現，腹瀉就醫民眾大多是感染諾羅病毒，且群聚事件多發生在餐飲旅宿業，疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青指出，由於諾羅病毒單用酒精、乾洗手無法有效殺菌，呼籲民眾應以勤洗手作為最佳預防手段。
疾管署今（2）日下午召開例行記者會，疫情中心主任郭宏偉根據最新國內疫情監測狀況表示，國內上週腹瀉門急診就診累計13萬8462人次，且近2週都呈現上升趨勢。其中有86%案件有症狀人數為10人以下，諾羅病毒佔97%，且有71%是發生在餐飲旅宿業。疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青補充表示，往年在春節連假過後，的確會出現腹瀉就診人次上升期間，但今年腹瀉急診數量較往年更低，可能跟民眾在防疫勤洗手有關。不過林詠青也指出，諾羅病毒是單用酒精或乾洗手也無法有效殺菌的腸胃型病毒，感染族群遍及所有年齡層，且擁有相當高的傳染力，若吃到被汙染的食物或飲水、手部接觸受汙染的物品，再碰觸自己的口鼻或眼睛黏膜，或與感染者有密切接觸或吸入感染者嘔吐物及排泄物所產生的飛沫，就可能被感染。感染後1至3天就會出現水瀉及嘔吐等腸胃道症狀、且症狀最多會持續到10天，就算停止腹瀉，48小時內都具有傳染力。林詠青提醒民眾不要忽略「洗手」的重要性，應該用肥皂洗手為主要清潔方式，用餐也應以熟食為主，避免食用生食的·貝類水產品。疾管署呼籲，旅宿及餐飲業者應落實清潔與消毒工作，並留意工作人員，尤其是廚工的衛生及健康情形，如有不適症狀請暫停工作，並於症狀解除至少48小時後才可上班，以確保其他員工及顧客健康。